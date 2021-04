Bakan Kasapoğlu: “Başta kadınlar olmak üzere halkın spora erişimini önemsiyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başta kadınlar olmak üzere tüm halkın spora erişimini önemsediklerini ve bisiklet turunun yeni bir çıtayı gösterdiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, Avrupa bisiklet ağı ile Türkiye bisiklet ağı arasında bağlantı sağlayacaklarını ve Türkiye’yi bisiklet ağı ile öreceklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da yapılacak olan veledromun temel atma törenine katıldı. Açılış öncesi konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ilk etabını başlattıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı himayesi olarak dünyada tek olan ve 56 yıldan beri her geçen yıl daha da güçlenerek devam eden bisiklet turunu bu sene de en güzel şekliyle gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bugün Konya’dan Alanya’dan devam eden etap, Kemer’e oradan Marmaris Bodrum ve Kuşadası’na geçerek inşallah en güzel şekilde tamamlanacak. 25 ülkeden 170 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek bu organizasyon inanıyorum ki gerek ülkemizin cennet köşelerinden tanıtım adına ve gerekse sporda her gün yükselme kaderimiz adına yeni bir çıtayı bize göstermiş olacak. Bisiklet çevre dostu bir ulaşım aracı. Hem spor açısından dünyanın prestij branşlarından bir tanesi. Bununla birlikte sağlık açısından ayrı imkanlar sunan bir branş. Bu branşın her geçen gün artan ilgi ile halkımız tarafından takibi de bizleri ayrı heyecanlandırıyor. Bu bağlamda da bakanlık olarak hem alt yapıyı hem de spor geliştirme adına büyük bir çaba içerisindeyiz” dedi.

Temelini attıkları veledromun bunun en somut örneği olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Bununla birlikte sporu da tabana yayma çalışmaları kapsamında bisiklete verdiğimiz önem hem sporcularımızın desteklenmesi hem son yıllardaki kurmuş olduğumuz yeni takımlarla inanıyorum ki çok kısa vadede bizleri bu anlamda çok farklı başarılara götürecek. Bakan Kurum’a da teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü, ülkemizin hem gençlik, spor alanında yarınlara olan güçlü yürüyüşünde kendisinin hakikaten başta stadyumlarımız olmak üzere çok büyük gayretleri ve destekleri var” diye konuştu.

“Başta kadınlar olmak üzere halkın spora erişimini önemsiyoruz”

Başta kadınlar olmak üzere halkın spora erişimini önemsediklerini anlatan Kasapoğlu, “Sporun tabana yayılması noktasında çok anlamlı buluyorum. Bu anlamda da Konya’mızdaki tesislerimizin çok daha güçlü bir şekilde sürekli kullanılmasıyla inanıyorum ki bizlere farklı başarılı getirecek. Konya’nın her alanda olduğu gibi sporda marka şehir olması, spor turizminde marka şehir olması adına çok büyük hamleler gerçekleştirdik. 5. İslami Dayanışma Oyunları inanıyorum ki tarihin en iyi organizasyonunun yine Konya’nın bu güzel ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz aylarda temelini attığımız olimpik havuzumuz, atletizm pistimiz, diğer tesislerimiz birer birer yükseliyor. O bunu bugün görmekten dolayı ayrı bir mutluluk duyduk. Bugün temelini atacağımız veledromumuzu da inşallah en kısa sürede 6-7 ay içerisinde tamamlayacağız. Buradan hem ulusal anlamda değil uluslararası anlamda pek çok organizasyona ev sahipliği yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Sporcuların pek çok alanda kendilerini geliştirme imkanı sunmuş olacağız”

Bakan Kasapoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sporcularımızın hasretle beklemiş olduğum antrenman imkanını, pek çok alanda kendilerini geliştirme imkanı da sunmuş olacağız. Bu bir mücadele ve bu mücadele de her şeyden önce birliktelik var inanç kardeşlik Cumhurbaşkanımızın liderliği ile birlikte vizyonu var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bizleri bu anlamda daha bir pratik, daha hızlı karar alma süreçleri ile bu şekilde yürümemize imkan tanıyan bir süreç. Tüm kurumlarla el ele vererek her alanda çıtamızı yukarılara çıkarmak adına bunu her geçen gün hem hissediyor hem yaşıyoruz"

"Türkiye, ilk kapalı veledromuna kavuşacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin ilk olimpik veledromu olma ve 17 bin 600 metrekarelik inşa alanına sahip Konya Veledromu’nun 2 bin 275 seyirci kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Konya Veledromu’nun 250 metre pist uzunluğuyla, Konya’yı dünyada bisikletin merkezi haline getireceğini anlatan Bakan Murat Kurum, “Şu anda inşa süreci yüzde 25 seviyesinde. Eylül ayının sonu itibariyle tamamlanıp hizmete alınacak ve Türkiye, ilk kapalı Veledromu’na kavuşacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından, yaklaşık 100 milyon lira yatırım bedeliyle, Dünya bisiklet sporuna, Konya’mızın şehirciliğine ve turizmine katkı sunacak bu tesis için Bakanımıza, Konyalı hemşerilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Konya Veledromu; Konya’mız için, ülkemiz, milletimiz ve genç sporcularımız için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Bakanlık eliyle toplamda 480 kilometre bisiklet yolunu tamamladık”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak “Daha Yeşil ve Yaşanabilir Şehirler” hedefiyle; ülkeye 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu yapmak için yola çıktıklarını anlatan Bakan Kurum, “Şu ana kadar sadece bakanlık eliyle toplamda 480 kilometre bisiklet yolunu tamamladık. Projesi bitmiş 450 kilometre bisiklet yolunun ise inşa çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Tabi sadece yapım değil, Afyon Bolvadin’den Malatya Yeşilyurt’a, Antalya’dan, Rize, İstanbul, Trabzon, Batman, Mersin, Muğla Seydikemer’e, Konya Kulu’ya kadar onlarca ilçemizde bisiklet yolu projelerine finansal destek sağladık. Türkiye Bisiklet Yolu Master Planı’mızı hazırlıyoruz. Bu master planla, Avrupa Bisiklet Ağı ile Türkiye Bisiklet Ağı arasında bağlantı sağlayacağız. Ülkemizdeki, tarihi, turistik, doğal alanlara bisiklet yolu güzergahı oluşturacağız. Şu anda Bilkent Üniversitesi ile çalışıyoruz” diye konuştu.

“Ülkemizi bisiklet yolu ağlarıyla öreceğiz”

I. Etap bin 700 kilometre Master Plan’ın ana hatları olan Ankara-Konya-Nevşehir-Kayseri ve Ankara-Eskişehir-Bursa-Sakarya’ya dair planlarını tamamladıklarını kaydeden Kurum, “Şimdi bu güzergahta yapılacak bisiklet yollarımızın uygulama projelerine başladık. Bu yaz inşallah bu güzergahın hızlıca inşasına da başlıyoruz. İnşallah ülkemizi Bisiklet Yolu Ağlarıyla öreceğiz. Projelerimiz tamamlandığında, Edirne’den bisikletine binen bir vatandaşımız, Hakkari’ye, Sinop’tan Hatay’a kadar kesintisiz olarak bu yoldan gidebilecek. Türkiye’nin geleceğine damga vuracak bu projemize ilave olarak; yine Türk futbolunun da yanındayız. Ülkemizde toplam 19 stadyumun inşasını, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte gerçekleştirdik. Yine birçok eski stadyumun yerine millet bahçeleri inşa ettik, inşa etmeye de devam ediyoruz. Son olarak; bakanımızın başlattığı, Sporun Tabana Yayılması Projesi kapsamında, tam 39 ilimizde gençlerimizin spor yapabileceği alanlar oluşturmak amacıyla; 2,3 milyon metrekare hazine arazimizi Gençlik Spor Bakanlığımıza ve belediyelerimize tahsis ettik” diye konuştu.

Programa, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanları, ilçe belediye başkanları katıldı.