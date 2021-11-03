Bakan Kasapoğlu: “Ardahan’da yedek durumda hiç öğrencimiz yok”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Ardahan’ın yurt kapasitesine baktığımızda 2002’de sıfır kapasite varken, bugün 3 yurdumuz 2 bin 578 kapasite ile öğrencilerimize hizmet veriyor. Bu yıl itibarı ile Ardahan’da yedek durumda hiç öğrencimiz yok” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ardahan’dan gelen heyet ile Ardahan’a yapılacak gençlik ve spor

yatırımlarına ilişkin bir protokol imzaladı. Bakan Kasapoğlu, Ardahan’a yapılacak olan projelerin 50 milyon liradan fazla olacağını ve buralardan yeni şampiyonların çıkacağını söyledi. AK Parti döneminde Türkiye’nin her noktasına hizmet gittiğini belirten Kasapoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“Son 19 yıldaki AK Parti hareketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki vizyon, kalkınma mücadelesi tüm illerimizde olduğu gibi Ardahan’ımızda da devam ediyor. İcraat ile yatırım ile büyük bir özveriyle ortaya koyuldu. 2002’de Ardahan’da hiçbir spor tesisi yokken, bugün 22 gençlik ve spor yatırımı söz konusu. Yine Ardahan’ın yurt kapasitesine baktığımızda 2002’de sıfır kapasite varken, bugün 3 yurdumuz 2 bin 578 kapasite ile öğrencilerimize hizmet veriyor. Özellikle şunu da ifade edeyim, bu yıl itibarı ile Ardahan’da yedek durumda hiç öğrencimiz yok. 3 tane gençlik merkezimiz var. Haziran ayındaki ziyaretimizde hizmete aldığımız bir gençlik ofisimiz var. Özellikle sporcu sayısı önemli. 2002’de lisanslı sporcu sayısı 272 ve bunlardan 99’u faalken, bugün 19 bin 258 lisanslı sporcumuz var. Bunlardan 6 bin 600’ü faal sporcu. 2002 yılında 12 kulüp varken, şu an 40 amatör kulüp var. Bugünkü protokolle hem tesislerimizi, hem gençlik yatırımlarımızı hem de inşallah sporcu envanterimizi çok daha yukarılara güçlü bir şekilde birlikte taşıyacağız."

“Ardahan’ın kaderi Türkiye’nin kaderidir, Anadolu’nun kaderi Türkiye’nin kaderidir”

Türkiye’nin geleceğinin gençler olduğunu belirten Kasapoğlu, “Ülkemizi güçlü bir istikbale taşıma gayretimiz var. Bunu da bir olarak, beraber olarak taşıyacağımızın da bilincindeyiz. Biz biliyoruz ki Ardahan’ın kaderi Türkiye’nin kaderidir. Anadolu’nun kaderi Türkiye’nin kaderidir. O yüzden gençlerimiz, çocuklarımız tıpkı illeri için, beldeleri için umut olduğu gibi ülkemiz için de umuttur. Bugünlerimiz için umut olduğu gibi yarınlarımız için de önemli bir umuttur, ümittir, heyecandır. O nedenle bugün olduğu gibi bundan sonra da gençlerimiz için, milletimiz için üretmeye, özveri ile çalışmaya, emek vermeye ve alın teri dökmeye devam edeceğiz” dedi.

Protokol imza törenine Ardahan’ı temsilen Ardahan Valisi, milletvekilleri ve Ardahan’dan ilçe belediye başkanları katıldı.