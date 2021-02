Bakan Kasapoğlu, Ağrı Gençlik ve Spor Protokolü programına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağrı’ya yapılacak yatırımlar için düzenlenen Ağrı Gençlik ve Spor Protokolü programına katıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleşen programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Saya, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu ve İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, katılımcıların konuşmalarıyla devam etti.

Düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağrı’ya yaptıkları yatırımlardan bahsederek, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi, en önem verdiğimiz çalışmalardan bir tanesi. AK Parti’nin en önemli yatırım alanlarından bir tanesi eğitim. İşte Ağrı’daki İbrahim Çeçen Üniversitesi ve diğer tesisler. Her yerde tesise, imkana erişim var ama bunları projelerle zenginleştireceğiz. Yüzme Bilmeyen Kalmasın, başarıyla yürüttüğümüz bir proje. Geçen yıl pandemiye rağmen koyduğumuz 1 milyon hedefini aştık. Yine önümüzdeki süreçte tüm illerimizde bu tabloyu daha yukarı taşıyacağız. İnşallah Doğubayazıt ve Patnos’ta yeni havuzlar inşa edeceğiz. Sizleri havuzla buluşturacağız. Buralarda da yüzme eğitimi inşallah tam kadro başlayacak. Kış şartlarından dolayı halı sahalarımızı her ilçede arttırıyoruz ve sizler için kapalı inşa edeceğiz. Yanlarında basketbol ve voleybol alanlarımız olacak. Sizler için, okuma salonları, çalışma mekanları, kafeteryaları bulunan Gençlik Merkezi olmayan ilçemiz de kalmayacak” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların çözüm odaklı çalışmalarından dolayı her türlü engelin aşıldığını söyleyen Ağrı Valisi Osman Varol, “Gerçekten ilimiz için çok büyük önem taşıyan çalışmaları gerçekleştirmek, bir takım müjdeler vermek ve göreve başladığı günden beri gençlere ve spora ne kadar büyük önem verdiğini elimizde göstermek üzere buraya geldikleri için Sayın Bakanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyada artık gündemde olan vizyoner liderliği ve kıymetli bakanlarımızın sonuç odaklı pratik ve tamamen çözüme yönelmiş yaklaşımları sayesinde ülkemiz gerçekten. İstediği her türlü başarıya adım adım elde etmekte ve önüne çıkan her türlü engeli kolaylıkla aşmaktadır” dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise, Batı’da Gençlik ve Spor bünyesinde yapılan tüm çalışmaların Ağrı’da yapıldığını belirterek, yatırım müjdelerini Ağrı’ya veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti.

“Eğer biz Ağrı’nın değerlerini canlandırabilirsek Türkiye’nin ekonomisine katkı yaparız”

Ağrı için hayalini kurduğu Ağrı Dağı Proje Yarışması ile Ağrı’yı turizm alanında kalkındırmak istediğini söyleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Sözünü aldığımız bütün yatırımların bugün protokolünü imza alıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu konuda gerçekten size minnettarız. Ben ilk geldiğim günden beri dedim ki bir hayalimiz olsun. Bu Türkiye’nin projesi olsun. Bunu turizm de yapalım. Eğer biz Ağrı’nın değerlerini canlandırabilirsek Türkiye’nin ekonomisine katkı yaparız. Bir proje hayal ettik. Valiliğimiz ile beraber belediye birliği yönetimi ile beraber Önümüzdeki haftalarda biz Ağrı Dağı Proje Yarışmasına çıkıyoruz. Bu projeyi bütün bakanlarımız destekleyecek. Büyük bir proje, hayalimiz olan bir proje inşallah bunu da başaracağız” şeklinde konuştu.