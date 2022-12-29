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Bakan Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Politika 29.12.2022, 09:06
Bakan Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.