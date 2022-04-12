banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
A-101'de İphone 13 satılacak!
A-101'de İphone 13 satılacak!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!

Bakan Kasapoğlu: “2020-2021 eğitim öğretim yılında 76 üniversitede 35 bine yakın öğrencimiz seçmeli gönüllülük dersi aldı”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “2020-2021 eğitim öğretim yılında 76 üniversitede 35 bine yakın öğrencimiz seçmeli gönüllülük dersi aldı. Bu rakam, yolun henüz başında olduğumuz düşünüldüğünde gelecek adına bizleri umutlandırıyor” dedi.

Politika 12.04.2022, 15:36
Bakan Kasapoğlu: “2020-2021 eğitim öğretim yılında 76 üniversitede 35 bine yakın öğrencimiz seçmeli gönüllülük dersi aldı”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “2020-2021 eğitim öğretim yılında 76 üniversitede 35 bine yakın öğrencimiz seçmeli gönüllülük dersi aldı. Bu rakam, yolun henüz başında olduğumuz düşünüldüğünde gelecek adına bizleri umutlandırıyor” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ana binasında çok sayıda milli sporcu ve çocuğun da katıldığı törenle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı. İmza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin iyilik içerisinde yetişmesini, iyilik yolunda durmadan yanlarında olduklarını ve bundan sonra da yanlarında olacaklarını söyledi. Gönüllülük faaliyetlerinin kurumsallaştırılması gerektiğini belirten Bakan Kasapoğlu, “Gönüllü faaliyetlerin önemli bir kısmı gençler tarafından yürütülüyor. Bu noktada Türkiye, genç nüfus yapısıyla gönüllülük faaliyetleri için potansiyeli en yüksek ülkelerden biri olarak görülüyor. Biz de Bakanlık olarak gençlerin bu alanda varlık göstermesinin kıymetinin ve öneminin farkındayız. Onları bu alanda teşvik edecek ve destekleyecek çalışmalarımızla gençlerimize rehberlik yapmaya devam ediyoruz. Bilhassa 2019 yılı sonrası sivil toplum kuruluşlarımız, Bakanlığımızın ilgili birimleri ve en büyük güç kaynağımız olan gençlerle beraber çok güzel işlere imza attık. 2019’da kamuoyuyla paylaştığımız Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi’nde gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi, bu alanda teknolojinin daha etkin kullanımı, eğitimlerin çoğaltılması, gönüllüğün tanınması ve değerlendirilmesi gibi başlıklar belirledik ve çalışmalarımızı bu çizgide sürdürdük. YÖK ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol kapsamında Gönüllülük Çalışmaları dersinin 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmaya başlamasını sağladık. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 76 üniversitede 35 bine yakın öğrencimiz seçmeli gönüllülük dersi aldı. Bu rakam, yolun henüz başında olduğumuz düşünüldüğünde gelecek adına bizleri umutlandırıyor” ifadelerini kullandı.

“Var olmak istedikleri her alanda yollarını açmanın, işlerini kolaylaştırmanın derdinde olacağız”

İlk günden beri hedeflerinin gençlerle beraber yolda olmak, gençlere yoldaş olmak ve gençlerin yolunu açmak olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Var olmak istedikleri her alanda yollarını açmanın, işlerini kolaylaştırmanın derdinde olacağız. Bu konudaki iş birlikleri ve gönül birlikleri için bugüne dek bizimle paydaşlık etmiş bütün kurum ve kuruluşların değerli yöneticilerine minnettarız. Bilvesile bu gönül ortaklığının paydaşlarından biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza ve değerli ekibine de şükranlarımı sunarım. Bugün imzalayacağımız bu protokolün son derece önemli olduğu fikrindeyim. Evet hastalık, yaşlılık, işsizlik gibi sosyal risklerin, engellilik, malullük gibi dezavantajlı durumların doğurduğu sorunlarla ilgilenmek, çözümler üretmek ve sosyal hizmetler vermek devlet ve hükümet olarak bizim en temel görevlerimiz” dedi.

“Bu bir iş birliğinin ötesinde bir gönül birliği, yol arkadaşlığı”

İmzalanan protokole dair bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, “Bugün iki bakanlığımız arasında gerçekleşecek protokol ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere sosyal yardıma ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlere yönelik faaliyetlerde gönüllülüğün daha etkin rol almasını sağlamayı hedefliyoruz. Gönüllülüğün sunduğu katılımcı, fırsat eşitliğine dayalı eğitsel, sosyal, kültürel, sportif proje ve faaliyetler yoluyla tüm kesimlerin toplumda söz sahibi bir rol üstlenmeleri amacındayız. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler alanında gönüllülüğe ilişkin proje ve faaliyetler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı hizmet birimlerinde imkânlar ölçüsünde genç gönüllülerimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde yürütülen gönüllülük faaliyetlerinin GönüllüyüzBiz Platformu’nda duyurulması noktasında iş birliği içerisinde olacağız. Bakanlığımız tarafından yürütülen gönüllülüğe ilişkin iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın uygun göreceği hizmet birimlerinde çalışmalar yürütülmesini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bakanlığımızca yürütülen gönüllülük faaliyetlerinden uygun görülenlere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın hedef kitlesindeki sosyal yardım ve korunmaya ihtiyaç duyan çocuk ve gençlerin katılımını sağlamayı önemsiyoruz. GönüllüyüzBiz Platformumuzun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın değerli çalışanlarının üyelikleriyle daha da zenginleşeceği kanaatindeyim. Dolayısıyla bu bir davettir. Bakanımız başta olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarını platformumuza üye olmaya davet ediyorum. Bakanlığımız bünyesinde kırılgan gruplarla yüz yüze yürütülecek sosyal, kültürel, sportif çalışmalarda görev alan çalışanlarımıza kazandırılması gereken beceriler ve gözetilmesi gereken hususlar konusunda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın tecrübesinden azami ölçüde faydalanacağız. Bakanlıklarımız arası gönüllülüğe ilişkin kurumsal kapasite, insan kaynağı, ürettikleri bilimsel bilgi ve eğitim programları/materyali ile deneyimlerini paylaşılmasını sağlamak yine bu iş birliğinin temel gündemlerinden biri. Esasen bu bir iş birliğinin ötesinde bir gönül birliği, yol arkadaşlığı. Bu protokol metni de bütün teknik ifadelerin ötesinde bir gönül mutabakatı. Emek veren her iki bakanlığımızın bütün bürokratlarına ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Nisan 2022
İmsak 04:53
Güneş 06:23
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:47
Yatsı 21:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
11°
parçalı bulutlu