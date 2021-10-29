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Bakan Karaismaloğlu: “İstanbul Havalimanı Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ve “Erişilebilir Havalimanı” seçilen İstanbul Havalimanı ile ilgili, “Birçok özelliği ile Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı” dedi.

Politika 29.10.2021, 15:09 29.10.2021, 15:28
Bakan Karaismaloğlu: “İstanbul Havalimanı Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ve “Erişilebilir Havalimanı” seçilen İstanbul Havalimanı ile ilgili, “Birçok özelliği ile Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, açıldığı 2018 yılından itibaren birçok ödül alan İstanbul Havalimanı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, 347 uçuş noktası olan havalimanının bu güne kadar 104 milyonu geçen yolcu trafiğine ev sahipliği yaptığını belirterek, “2014 yılında temeli atılan ve Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı, birçok özelliği ile Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı” dedi.

İstanbul Havalimanı’nın Türkiye’yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptığına dikkati çeken Karaismailoğlu, bu durumun Türkiye’yi küresel havacılıkta zirveye taşıdığını kaydetti. Havalimanının 25 Ekim tarihi itibarıyla 104 milyon 19 bin 599 yolcuya ve 734 bin 599 uçuşa ev sahipliği yaptığının altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Covid-19 salgını döneminde de çalışmalarını hızla sürdüren İstanbul Havalimanı, 26 destinasyona uçuş gerçekleştiren 11 yeni hava yolu şirketine hizmet vermeye başladı. Çağdaşlık ile fonksiyonelliği bir arada ele alan özgün bir tasarıma sahip İstanbul Havalimanı, ilhamını İstanbul’un kültürel mirasından alıyor. Terminalde İstanbul camilerinin, hamamlarının, kubbelerinin ve daha birçok tarihi yapının zenginliği proje mimarisine ince ince işlenirken, Türk-İslam sanat ve mimarisi motifleri projeye güzellik, doku ve derinlik sağlıyor. İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, yüzyıllardır İstanbul’un simgesi haline gelen ve Türk İslam tarihinde kültürel öneme sahip lale figüründen esinlenerek tasarlanırken, 90 metre uzunluğunda olan İstanbul Havalimanı kontrol kulesi, dünyanın önde gelen tasarımcılarından aynı zamanda Ferrari’nin de tasarımcısı olan Pininfarina ve AECOM şirketi tarafından tasarlandı ve Uluslararası Mimarlık Ödülü’nü kazandı.”

İstanbul Havalimanı’na ödül üstüne ödül

Açıldığı günden bu yana İstanbul Havalimanı’nın toplam 31 adet ödül ve sertifika aldığına vurgu yapan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın “Dünyanın En İyi 10 Havalimanı” arasında yer aldığını, ayrıca “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ve “Erişilebilir Havalimanı” ödüllerine layık görüldüğünü kaydetti.

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