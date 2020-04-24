Bakan Karaismailoğlu’ndan mobil haberleşmeye ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakat ile tüm operatörlerimiz, 81 milyon internet kullanıcısı vatandaşımızın her birine Ramazan ayında 1’er GB interneti ücretsiz sağlayacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM operatörleri genel müdürleriyle videokonferans ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Mobil abone sayısının 2020 itibarıyla yaklaşık 81 milyona ulaştığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri ile gördük ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 18 yılda haberleşme altyapısına yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemiz bu konuda dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip olmuş durumda. Keza neredeyse eğitimden çalışma hayatına kadar her şey dijital ortama kaymasına ve erişim altyapısına talep birkaç kat birden artış göstermesine karşın altyapımızda hiçbir aksama yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere EBA için internet desteği

Bakan Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sağlanan ders içeriklerine yönelik kampanyalar düzenlediklerini belirtti. Bakan Karaismailoğlu, bu çerçevede tüm hanelere 8 GB kadar internet hizmetinin EBA için ücretsiz tanımlandığını belirtti. Karaismailoğlu, “Bu içeriğe erişecek öğrenci sayısında hiçbir sınırlandırma da yaptırmadık. Koronavirüs ile mücadele ederken devlete düşen görevler yanında, özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. GSM operatörlerimiz de bu süreçte elini taşın altına koydu ve güzel işler başardı” dedi.

“Tüm operatörlerimiz vatandaşımızın her birine Ramazan ay’nda 1’er GB interneti ücretsiz sağlayacak”

Bakan Karaismailoğlu, “Yeni tip korona virüs tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımı daha da arttı. İhtiyaç haline gelen internet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla tüm GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına bir destek istedik. Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakat ile tüm operatörlerimiz, 81 milyon internet kullanıcısı vatandaşımızın her birine Ramazan ayında 1’er GB interneti ücretsiz sağlayacak” ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanlarına 15 GB internet, 15 bin dakika görüşme

Bakan Karaismailoğlu, korona virüsle mücadele sürecinde Bakanlık olarak operatörlerle yapılan koordinasyon ile sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme kampanyalarının yapıldığını da söyledi. Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi aşkın tüm sağlık personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz olarak verileceğini bildirdi. Karaismailoğlu, özellikle hastanelerde çalışan sağlık personelinin sevdiklerini göremediğini bildiklerini belirterek, “12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle en azından daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/ay internet ve 15 bin dakika/ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak” dedi.