Bakan Karaismailoğlu’ndan Çankırı’nın ilçelerine ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çankırı programı kapsamında ilçeleri ziyaret etti.

Programı kapsamında Çankırı’ya gelen Bakan Karaismailoğlu, kent merkezindeki incelemelerinin ardından ilçelere geçti. Kurşunlu-Korgun ve çevre yolu şantiye alanlarında incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, ardından Korgun, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş, Orta, Şabanözü ilçeleri ile Saçak ve Yaylakent beldelerini ziyaret ederek belediye başkanlarından bilgi aldı. Çankırı programı kapsamında ziyaretlerini tamamlayan Bakan Karaismailoğlu, kentten ayrıldı.