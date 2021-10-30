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Bakan Karaismailoğlu’dan Kilis-Akbez karayolu şantiyesine ziyaret

Bir dizi programlara katılmak için Kilis’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kilis-Akbez karayolu şantiyesini ziyaret etti.

Politika 30.10.2021, 17:49
Bakan Karaismailoğlu’dan Kilis-Akbez karayolu şantiyesine ziyaret

Bir dizi programlara katılmak için Kilis’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kilis-Akbez karayolu şantiyesini ziyaret etti.

Kilis-Akbez karayolu şantiyesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere harfiyen uyarak, Türkiye’nin ekonomisinin taşıyıcı sektörleri olan kara, hava, demir ve denizyolları ve haberleşme alanlarındaki yatırımlara hiç ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, “Bugünkü ziyaret programı kapsamında, Kilis’te devam eden projelerimizden Kilis-Akbez karayolu şantiyemizde sizlerle birlikteyiz. Serhat şehrimizdeki ziyaret ve incelemelerimize katılımınız için şükranlarımı sunuyorum. Bu yıl Cumhuriyetin 98’inci yıldönümünü coşku ile kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetin kuruluşundan gelişmesine ve bu günlere gelmesinde emeği geçen herkesi şükranla ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına sağlık, mutluluk ve esenlikler içinde ulaşmayı temenni ediyorum. Bir buçuk yılı aşkın süredir dünya ile birlikte mücadele ettiğimiz pandemi sürecinde, büyük ve güçlü Türkiye hedefinden ödün vermedik. Türkiye’nin Çin ile İngiltere arasında ticari hareketlilikten aldığı payı artırmak, vatandaşlarımızın refahını geliştirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ettik. Hizmetlerimizi milletimize ulaştırırken, 4 bini aşan şantiyemizdeki her bir mesai arkadaşımın sağlığı önceliğimiz oldu” diye konuştu.

“Kara, hava, demir ve denizyolları ve haberleşme alanlarındaki yatırımlara hiç ara vermeden devam ettik”

Bakan Karaismailoğlu, “Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere harfiyen uyarak, Türkiye’nin ekonomisinin taşıyıcı sektörleri olan kara, hava, demir ve denizyolları ve haberleşme alanlarındaki yatırımlarımıza hiç ara vermeden devam ettik. Hükumetimizin yerinde ve zamanında aldığı üretim ve yatırım kararlarıyla 2021 yılının; ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme, ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüme ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldık. Eser ve hizmeti siyasetimizin sonucu olan bu rakamlar, Türkiye’nin ne kadar aydınlık bir yolda yürüdüğünün ispatıdır. Ancak Türkiye’nin güçlenmesi birilerini rahatsız ediyor. O birileri, bu rakamlara itibar etmek yerine; Türkiye’nin ekonomik şahlanışını takdirle izleyen dünyaya rağmen, huzursuzluk çıkarmaya çalışıyorlar. Biz ise milletimizden aldığımız güç ve yetki ile yeni yatırımlara odaklanıyor, daha iyisi için sadece işimize bakıyoruz. Allah’ın izni, milletimizin takdiri ile yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Ülke genelinde bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 340 kilometrenin üzerine çıkardık”

Hükumetleri döneminde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Hükumetimiz döneminde yapılan karayolu yatırımlarımızla ilgili bazı rakamları paylaşmak istiyorum. 2003-2021 yılları arasında ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 340 kilometrenin üzerine çıkardık. Bu başarı, ‘halka hizmeti Hak’ka hizmet’ olarak gören kadrolarımızın canla başla çalışmasının bir sonucudur. Vatandaşlarımızın daha rahat, güvenli ve hızlı yolculuk yapabilmelerini sağlamak amacıyla, bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu iki katından fazla artırarak 3 bin 532 kilometreye çıkardık. Geçit vermeyen dağları da tünellerle aşmasını bildik. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 617 kilometreye çıkardık. Devam eden yatırımlarımızla bu sayıları da kat be kat yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kilis’te 2 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu, 36 kilometreye çıkardık”

Kilis’te 2 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu, hükumetleri döneminde 36 kilometreye çıkardıklarının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye’nin dört bir yanına yaptığımız yatırımlardan, ülkemizin imarındaki gayretlerimizden serhat şehrimiz Kilis’te hak ettiği payı almaktadır. Bu şehirdeki 2 kilometre gibi -yok denecek kadar az- bölünmüş yol uzunluğunu, 36 kilometreye çıkardık. 2023 hedefimiz ise yaklaşık 60 kilometreye ulaşmaktır. Hükumetlerimiz döneminde bu güzel şehrimizde, 86 kilometrelik tek yol yapımına ek olarak, toplam 234 metreyi bulan 6 yeni köprü inşa ettik. 2023 hedefimiz, 7 köprü daha yapmaktır. İldeki karayolu yatırımlarımız hızla devam ediyor. Kilis’teki 5 önemli karayolu yatırımımızın toplam proje bedeli 407 milyon lirayı aşıyor. Bugün şantiye yerinde incelediğimiz Nurdağ-Musabeyli- (Kilis-Akbez) ayrımı yolumuzun toplam uzunluğu 59 kilometre. Yolun 13 kilometresi Kilis il sınırlarında yer alıyor. 2020 sonu itibarıyla yolumuzun 3 kilometresi tamamlandı. 2021 yılında proje kapsamında toprak işleri ve sanat yapılarında çalışma yaptık. Bu yıl projenin 2 kilometresini yapmayı hedefliyoruz. Projemiz sayesinde, mevcut ulaşım mesafesi 6 kilometre daha kısalacak. Bu yolumuzu 2023 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Kilis’teki diğer karayolu yatırımımız Gaziantep-Kilis ayrımı-Elbeyli-Suriye hudut yoludur. Toplam uzunluğu 29,7 kilometre olan yolumuza 2017 yılında başladık. 2020 sonuna kadar Elbeyli Çevre Yolunda toprak işleri ve sanat yapıları yaptık. Bu yıl yolun 3 kilometrelik bölümünü yapacağız. Yol projemizi 2022’de tamamlamayı öngörüyoruz. Toplam 44 kilometre olan Gaziantep-Kilis yolumuzun 20 kilometresi Kilis il sınırlarında bulunuyor. Yolumuzu bölünmüş yol olarak tamamladık. Güzergâhta eksik kalan imalatları ve 6 kilometre Kilis Çevre Yolu ile 6,1 kilometre Öncüpınar Sınır Kapısı’na kadar olan kesim olmak üzere 12,1 kilometre bölünmüş yolun yapımına devam edeceğiz. Bu yıl içinde yolumuzda 4,5 kilometre aşınma imalatlarını yapmış olacağız. Yolumuzu 2022’de tamamlayacağız. Nurdağ-Hassa ayrımı-Kilis Devlet Yolu Musabeyli ayrımı yolumuzun toplam uzunluğu 17,3 kilometredir. Mart ayı sonunda başladığımız yolumuzda 4 köprü öngörülmektedir. Bu yıl toprak işleri çalışmalarını yaptığımız Projemizi 2023 yılında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Nurdağ-Hassa ayrım Kilis yolunda meydana gelen heyelan ıslah çalışmalarına da devam ediyoruz. Kilis’te devam eden karayolu çalışmalarında, yüklenicisinden mühendisine, işçisinden tedarikçisine kadar emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyor, yollarımızın yapım süreçlerini bakanlık olarak yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Yaptığımız ve yapacağımız tüm yatırımlara Kilis halkı fazlasıyla layıktır. Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Hükûmetimiz, 2003 yılından bu yanan halkımıza hizmet etmeyi ve hizmet siyaseti takip etmeyi şiar edinmiştir” diye konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu’nun Kilis programına, Vali Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş eşlik etti.

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