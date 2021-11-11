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Bakan Karaismailoğlu:"Çanakkale Köprüsü son tabliye yerleştirme törenini 2 gün sonra gerçekleştireceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale köprüsü son tabliye yerleştirme törenini 2 gün sonra gerçekleştireceğiz" dedi.

Politika 11.11.2021, 17:04
Bakan Karaismailoğlu:"Çanakkale Köprüsü son tabliye yerleştirme törenini 2 gün sonra gerçekleştireceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale köprüsü son tabliye yerleştirme törenini 2 gün sonra gerçekleştireceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray Zeytinburnu Durağı üzerinde yer alan ve yapımı Zeytinburnu Belediyesi tarafından tamamlanan “Marmaray Zübeyde Hanım Parkı” açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Çanakkale 1915 köprüsünün dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsünün olacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "İki gün sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte Çanakkale’de 1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye yerleştirme törenini gerçekleştireceğiz. 2 bin 23 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, ‘Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü’ olacak. Feribot hareket ettikten sonra 30 dakika sürse de kuyrukta geçen veya hava durumuna göre saatler sürebilen Çanakkale Boğazı’ndan geçiş süresini 6 dakikaya indiriyoruz. 18 Mart 2022’de Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünde 1915 Çanakkale Köprümüzü ve 100 km ilk Malkara Çanakkale otoyolunu açacağız İstanbul’u dünyanın önde gelen şehirlerinden biri haline getirebilmek için Yeditepe İstanbul’da tüm dünyada ses getiren bir çok projeyi hayata geçirdik" diye konuştu.

"Hızlı ve konforlu ulaşımın adresi İstanbullular için artık Marmaraydır"

Halkalı - Gebze arasında 80 km parkurda 43 istasyonu 108 dakikada tamamladıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Asrın projeleri Marmaray ve Avrasya tünelini boğazın altından geçirdik. Yavuz Sultan Köprüsü ile İstanbul Boğazı’na üçüncü gerdanlığı taktık. İstanbul havaalanı ile İstanbul’u küresel havacılık merkezi yaptık. Osmangazi Köprüsü’nü de dahil olduğu İstanbul-İzmir otoyolunu yaparak bu iki şehri adeta bir kapı komşusu yaptık. Marmaray bugün Halkalı- Gebze arasında 80 kilometrelik parkurda 43 istasyonu 108 dakikada tamamlayarak İstanbul’un kent içi ulaşımın ana hatlarından birisi olmuştur. Hızlı konforlu hava şartlarından etkilenmeyen kesintisiz ulaşımın adresi İstanbullular için artık Marmaraydır" ifadelerini kullandı.

"İki günde 1 milyon 115 bin yolcu Marmaray ile işlerine sevdiklerine ulaştırıldı"

5 Kasım’da Marmara’yı kullanan yolcu sayısının rekor kırdığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu: "İstanbul’un kent içi ulaşımının omurgasıdır. Birkaç gün önce gördük. 5 Kasım’da Marmaray’ı kullanan yolcu sayısı rekor kırdı. Bir günde 567 bin 169 yolcu, 6 Kasım’la birlikte iki günde toplam 1 milyon 115 bin yolcu Marmaray ile işlerine, sevdiklerine ulaştırıldı. Hizmette olduğu 8 yıl içinde taşıdığı yolcu sayısı ise 607 milyona ulaştı. Hizmet söz konusu olduğunda biz yetinmiyoruz. Daha iyisini, daha konforlusunu, daha hızlısını planlıyor, yapıyoruz. 80 km uzunluğundaki parkurda hizmet veren Marmaray banliyö hattı ile Levent-Hisarüstü Metrosu’nun ardından İstanbul şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi için 103,3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı hatta çalışmalara da devam ediyoruz. Halkımız suyu getireni de testiyi kıranı da çok iyi görüyor. Biz, ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Biz hizmete odaklayız, projelerimizi bitirmeye odaklıyız" dedi.

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