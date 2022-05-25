Bakan Karaismailoğlu: "Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde 5G’yi kuruyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde 5G’yi kuruyoruz" dedi. Bakan Karaismailoğlu, önümüzdeki pazar gününün Çamlıca Kulesi’nin açılışının 1. yıl dönümü olduğunu belirterek, yaklaşık 500 binin üzerinde vatandaşın kuleyi ziyaret ettiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Bahar Festivali 2022 çerçevesinde düzenlenen Mobilite Vizyonu 2053 Programı’na katıldı. Burada gençlerle buluşan Bakan Karaismailoğlu gençlere bir de müjde verdi. Ülkemizin sahip olduğu coğrafi konum, ekonomik potansiyel Türkiye’nin şansı olduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bizim çocukluğumuzdan beri bu potansiyel övülür ama bunlardan yararlanmak için bir çivi bile çakılmazdı. Bizler, sizler gibi yetişmiş, donanımlı ve enerjik gençlerle ve gönlü hiç yorulmayanlarla Türkiye Cumhuriyeti’nde 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti’ni 100 yıl ileriye taşıdık. Bizler 2023 hedeflerimizi belirledik. Bir bir hayata geçirdik. 2035 ve 2053 için planlarımızı bugünden hazırladık. Siz 20 yıllık iktidarımızda temellerini attığımız büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını 2053 vizyonuyla taçlandıracak gençlersiniz. Ben sizler ve ülkemizin geleceği için tabi ki çok heyecanlıyım. Sizler de heyecanınızı her zaman koruyun. Size bir müjdem var. Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsünde 5G’yi kuruyoruz. Bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsü de 5G test alanı olacaktır. Bu alanda üniversitemizle birlikte ortak çalışmalar yapacağız” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, “Son 20 yılda Avrasya Tüneli, Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, yüksek hızlı tren hatları gibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için ülkenin dört bir yanında önemli yatırımlar hayata geçirdik. Bugüne kadar karayolu ağırlıklı bir yatırım dönemi geçirdiklerini ve bundan sonraki yatırımlardan demir yolları yüzde 65 pay alacak” şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 500 binin üzerinde vatandaşımız Çamlıca Kulesi’ni ziyaret etti"

Çamlıca Kulesi’nin aynı anda 100 tane radyonun yayın yaptığı dünyadaki tek kule olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Çamlıca Tepesi’ndeki o anten kirlilikleri ve birbirlerini etkileyen radyoların tamamen kalitesiz yayınları son derece güçlendi ve kaliteli bir yayın haline geldi. Ayrıca, burası sadece bir radyo kulesi değil, bir de seyir terası. Açılışının ardından tam bir yıl olacak önümüzdeki pazar günü. Yaklaşık 500 binin üzerinde vatandaşımız burayı ziyaret etti” diye konuştu.

Bugüne kadar 20 yılda 172 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bu yatırımlar sayesinde 28 bin 650 kilometreye çıkan bölünmüş yol ağımız, 13 bin 22 kilometre uzunluğundaki demiryolu ağımız, 57’ye çıkan havalimanı ağımız, 217’ye çıkan limanlarımız sayesinde ülkemizin üretimine tam 1 trilyon dolarlık, milli geliri de 500 milyar dolarlık katkımız oldu" dedi.

Türkiye’nin dört bir tarafını demiryolu ağlarıyla örmek için önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Özellikle 8 ille bağlı olan yüksek hızlı tren hatlarımızı tam 52 ile çıkaracağız. Bu hızlı tren hatlarında yolcu taşıyoruz ama daha ötesinde yük hatları da olacak. İhracatın gelişmesi, üretimin artması ve karbon emisyonunun azalmasına hazırlıklı olmak için çok uzun soluklu ve maliyeti çok yüksek projelere başladık. Önümüzdeki yıllardaki planlamaya göre demiryolu hattımız tam 28 bin 590 kilometreye çıkacak" dedi.

Fiber ağını artıracaklarını, 5G ile çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Yatırımlarımız devam ediyor. Hiçbir zaman ümidinizi kırmayın. Her zaman heyecanlı olun. Çünkü çok büyük işler yaptık, çok büyük işleri sizlerle birlikte yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.