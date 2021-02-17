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Bakan Karaismailoğlu: “Yerli ve milli imkanlarla üretmekte olduğumuz ilk haberleşme uydumuz Türksat 6A, 2022’de uzaydaki yerini alacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilmekte olan ilk haberleşme uydusu Türksat 6A’nın 2022’de uzaydaki yerini alacağını söyledi.

Politika 17.02.2021, 11:34
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Bakan Karaismailoğlu: “Yerli ve milli imkanlarla üretmekte olduğumuz ilk haberleşme uydumuz Türksat 6A, 2022’de uzaydaki yerini alacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilmekte olan ilk haberleşme uydusu Türksat 6A’nın 2022’de uzaydaki yerini alacağını söyledi.

Türksat ile Aselsan arasındaki Ka Bant Milli Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi imza töreni, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Türksat Genel Merkezi’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımı ile gerçekleşti. Proje ile Very Small Amerture Terminal (VSAT) sistemlerinde kullanılan Ka Bant hizmetlerinde noktadan noktaya haberleşebilen HUB Sistemi ve modemlerin yerli ve milli imkanlarla üretileceği belirtildi.

Ulaştırma ve haberleşme altyapısına yönelik reformlarla Türkiye’nin dünya ile sosyal ve ekonomik bağlarının güçlendirildiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye, bugün bundan 19 yıl önce sahip olduklarından çok daha fazlasına kavuşmuş, imkânsız denilen işler başarmış, geleceğe güvenle bakan bir ülke haline gelmiştir. Ulaştırma ve haberleşme altyapısı alanında yaptığımız reformlar coğrafyamızın kaderini yeniden şekillendirmiş, dünya ile sosyal ve ekonomik bağlarımızı güçlendirmiştir. Türkiye doğusu ile batısı, dağı ile ovası, köyü ile kenti arasında kalkınmayı eşit dağıtacak bir ulaştırma ve haberleşme sistemini hayata geçirerek, bütünsel kalkınma hedeflerine doğru koşar adım ilerlemektedir. Her şeyden önemlisi, yapılan bu büyük işler, bizlere olduğu kadar ülkemizin gençlerine özgüven ve inanç aşılamaktadır. Artık dünyada bir lojistik süper güç olarak adından söz ettiren, küresel marka kabul edilen bir havayollarına sahip olan, İngiltere ile Çin arasında demiryolu taşımacılığının köprüsü haline gelmiş, mavi vatanında limanlarıyla, tersaneleriyle, gemileriyle hüküm süren bir Türkiye var. Tüm bu atılımlar, Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması yolunda atılan stratejik adımlardır. Devlet aklının büyüklüğü da zaten gündelik siyasetle zaman kaybetmeyip, ülke menfaatleri doğrultusunda geleceğin inşası için çalışmasındadır. Bu anlayışla ülkemizi geleceğe hazırlarken gözümüzü uzaya dikmiş olmamız da tesadüf değildir. Öyle ki, 2021 yılı ile birlikte ülkemizdeki uydu teknolojileri ve uzay çalışmaları gündemi baş döndürücü bir hıza erişmiştir” ifadelerini kullandı.

“Yerli ve milli imkanlarla üretmekte olduğumuz ilk haberleşme uydumuz Türksat 6A, 2022’de uzaydaki yerini alacak”

Türksat 5B uydusunun da üretim çalışmalarına devam edildiğini ve uydunun 2021 yılının ikinci yarısında uzaya gönderilmesinin planlandığının altını çizen Karaismailoğlu, “Türkiye’nin beşinci nesil elektrikli itki sistemli haberleşme uydusu Türksat 5A’yı 8 Ocak 2021’de başarı ile uzaya gönderdik. 31 derece doğu yörüngesine doğru yolculuğuna devam eden Türksat 5A, ulusal yörünge ve frekans haklarımızın korunması, gelecek nesil Türksat uydularına ticari olarak kullanacakları yeni frekans haklarının kazanılmasında etkin rol üstlenecek. Türksat 5A ile faal haberleşme uydu sayımızı dörde çıkarmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da 9 Şubat 2021’de başlattığı ‘Türkiye’nin Milli Uzay Programı’, uydu ve uzay çalışmalarımıza ivme kazandırmıştır. Türksat 5B uydusunun üretim çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam etmektedir. Bu uydumuzu da 2021 yılının ikinci yarısında uzaya göndermeyi planlıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla üretmekte olduğumuz ilk haberleşme uydumuz Türksat 6A, 2022’de uzaydaki yerini alacaktır. Ülkemiz, bugün, kendi uydularını geliştirme, üretme ve test edebilme düzeyine gelmiştir. Ülkemizin uzay alanındaki kurumsal kapasitesine büyük bir önem veriyoruz. Milli Uzay Programı kapsamında yeni nesil uydu geliştirme alanında Dünya ile rekabet gücümüzü geliştiriyoruz. Uzayda izi olanın ülkelerin, Dünya’daki gücünün artacağına inanıyoruz. Yörüngesine yolculuğu devam eden Türksat 5A uydumuzun elektrikli itki motorları kullanılarak yörünge yükseltme operasyonları 13 Ocak 2021’de başarı ile yapıldı. Uydumuzun şu ana kadar tüm alt sistemleri sorunsuz bir şeklide çalışmaktadır. Türksat 5A’nın yerden 36 bin kilometre mesafedeki sabit jeosenkron yörüngesine ulaşması mayıs ayının ilk günlerinde olacaktır. Uydumuz yörüngesine ulaştıktan sonra yörünge testleri yapılacak ve haziran ayı itibarıyla teslim alınıp, çalışmaya başlayacaktır” diye konuştu.

“Aklın ve bilimin yolundan ayrılmaz, kendi teknolojilerimizi üretmeye ağırlık verirsek beraberce başaramayacağımız hiçbir iş yoktur”

İmzalanan proje kapsamında 150 adet özel modemin üretileceğini ve 2 adet HUB sisteminin kurulacağını, oluşturulacak sistemle de kurumsal müşteriler, ev kullanıcıları, askeri ve özel taktiksel uygulamalar için ürün satışı gerçekleştirileceğini vurgulayan Karaismailoğlu, ”Türksat 5A’dan sonra yeni haberleşme uydumuz Türksat 5B’yi uzaya göndereceğiz. Türksat 5B uydusunun en önemli özelliği; sahip olduğu 53 Gbps kapasiteli Ka Bant haberleşme sistemidir. 73 adet spot beamden oluşan Ka Bant sistemi ile mevcut geniş bant veri haberleşme kapasitemiz yaklaşık 15 kat artırılmış olacaktır. Haberleşme uydu filomuza katılacak yeni uydular ile genişleyen Ka Bant kapasitesi için milli terminallerin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bu amaçla bugün katma değerli uydu hizmetleri konusunda millileşme ve yerlileşme konusunda güzel bir iş birliğinin imzasını atıyoruz. Türksat ile Aselsan arasında Ka Bant Milli Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi imza programına tanıklık ediyoruz. Bugün atacağımız bu tarihi imzalarla katma değerli uydu hizmetlerinden VSAT (Very Small Aperture Terminal) sistemlerinde kullanılan Ka Bant hizmetlerinde noktadan noktaya haberleşebilen HUB sistemi ve modemlerini yerli ve milli imkanlarla üreteceğiz. Bu proje kapsamında 150 adet özel modem üretilecek ve 2 adet HUB sistemi kurulacaktır. Oluşturulacak sistemle kurumsal müşteriler, ev kullanıcıları, askeri ve özel taktiksel uygulamalar için ürün satışı gerçekleştirilecektir. Bugün bu iki güzide kuruluşumuz arasındaki iş birliği sonuçlandığında ciddi kazanımlar elde edeceğiz. Küresel pazarda üretilen teknolojiler ile birlikte HUB sistemleri milli ürün olarak temin edilecektir. Yine yerli ve milli standartlarda özgün dalga şekli ile güvenliği ön planda olan ürünler temin edilecektir. Uçtan uca entegre bir sistem ile data akışını çok daha güvenli bir şekilde yapacağız. Katma değerli uydu hizmetleri ve yer terminalleri hakkında kurumlarımızın bilgi birikimleri, iş yapma kabiliyetleri artırılacaktır. Bununla birlikte, üretilen yerli ve milli ürünlerimizin fikri ve sinai hakları da alınarak uluslararası sektörde marka oluşturulması sağlanacak. Türkiye dev adımlarla parlak geleceğine yürüyen bir ülke. Yeter ki kendimize olan inancımızı kaybetmeyelim. Aklın ve bilimin yolundan ayrılmaz, kendi teknolojilerimizi üretmeye ağırlık verirsek beraberce başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. İşte bugün de ülkemizin uydu, uzay, haberleşme ve eklemli sistemleri üretiminde, önemli bir merhaleyi daha geride bırakıyoruz” şeklinde konuştu.
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