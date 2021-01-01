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Bakan Karaismailoğlu yeni yıla Bolu Dağı’nda girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “2021 yılı, hastalıkların, salgının olmadığı ve çok daha rahat ortamda daha büyük projeleri daha hızlı yaptığımız bir yıl olacak” dedi.

Politika 01.01.2021, 02:01
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Bakan Karaismailoğlu yeni yıla Bolu Dağı’nda girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “2021 yılı, hastalıkların, salgının olmadığı ve çok daha rahat ortamda daha büyük projeleri daha hızlı yaptığımız bir yıl olacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılına Bolu’da bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliğindeki personellerle beraber girdi.

İlk olarak Bolu Cankutaran mevkiinde bulunan KGM 4. Bölge Müdürlüğü’ne giderek buradaki personelin yeni yılını tebrik eden Bakan Karaismailoğlu, buradaki personele tatlı ikramında bulundu. Daha sonra Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliğini ziyaret eden ve burada incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, trafikte bir sıkıntı olmadığını ve personelin nöbette olduğunu, dört gözle beklediğini ve yolları açık tuttuğunu belirterek, “Herhangi bir sıkıntı yok. Ülkemizin her noktasında çalışan yüzbinlerce arkadaşımızla birlikte büyük emek veriyoruz. Yeni yılın ilk dakikalarını arkadaşlarımızla birlikte görev başında karşılıyoruz. Onlar büyük bir azimle, büyük bir özveriyle çalışıyor. Onlara minnettarız” ifadelerini kullandı.

2020 yılının Türkiye ve dünya için çok farklı bir yıl olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılında yaşanan sıkıntıları, hastalıkları bertaraf ederek daha rahat, huzurlu, konforlu ve eski alışkanlıklara dönülen bir yıl olması temennisinde bulunarak, “Bu sıkıntılı süreçte 2020 yılı içerisinde bütün dünya salgınla mücadele ederken, maske savaşları yaparken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz farklı bir modda çalıştık, bütün tedbirlerimizi aldık, bütün şantiyelerimizi yeniden dizayn ederek yatırımlarımıza büyük bir hızla devam ettik. Yatırımlarımız önceki yıllara göre artarak devam etti. Burada bütün çalışan arkadaşlarımızın, bakanlık personellerimizin büyük bir özverisi var” şeklinde konuştu.

“Mart-Ekim ayları arasında yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yaptık”

Sadece Covid-19 sürecinde bile Mart - Ekim ayları arasında yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Bunlar ülkemizin geleceğini planlayan, geleceğine hizmet edecek projeler. Adeta önümüzdeki 100 yılı, 200 yılı planlayan bir modda çalışıyoruz. Bu yaptığımız projeler yüzyıllar boyu ülkemize hizmet edecek büyük nitelikli projeler, dünyanın en özellikli en güvenli projeleri. Hep söylediğimiz gibi dünyanın en kaliteli işlerini yapıyoruz. Artık bunlar 2021 yılında da, önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek. Artık biz önümüzdeki yılların, 2035’lerin, 2053’lerin, 2071’lerin planlarını yapıyoruz” dedi.

“Ulaştırma ve altyapı projeleri bir akarsu gibidir gittikleri yere canlılık getiriyor”

2020 yılı içerisinde çok önemli işlere imza attıklarını söyleyerek yapılan projelere değinen BakanKaraismailoğlu, “Ankara - Niğde Akıllı Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu’nu tamamladık 400 kilometrelik bir aksı tamamladık. Yine Ankara-Niğde Otoyolu 330 kilometrelik bir otoyolu tamamlayarak Edirne’den Şanlıurfa’ya 1230 kilometrelik bir otoyol aksını tamamladık. Yaptığımız işler otoyol aksı ama dünyanın en kaliteli otoyolları, otoyolların üzerindeki tüneller dünyanın en geniş en güvenli tünelleri, bunun gibi Amasya Çevreyolu olsun, Samsun-Sivas demiryolu olsun, Akhisar Çevreyolu, Siirt Botan Çayı Köprüsü, onlarca projeyi vatandaşımızın hizmetine kattık. Hep söylediğimiz gibi ulaştırma ve altyapı projeleri bir akarsu gibidir gittikleri yere canlılık getiriyor, hareketlilik getiriyor, ekonomiye, istihdama, üretime son derece büyük katkılar yapıyor. Bu projeler artarak devam edecek” ifadelerini aktardı.

“2021 yılı, hastalıkların, salgının olmadığı ve çok daha rahat ortamda daha büyük projeleri daha hızlı yaptığımız bir yıl olacak”

2021 yılında projelerin artarak devam edeceğini, vatandaşların yaşam kalitesini yükselten projelerle birlikte olacaklarına vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, “Bu Cumartesi günü de 2021’in ilk açılışını yaparak, Malatya - Elazığ arasındaki Kömürhan Tüneli’ni açacağız. Kömürhan Tüneli’de kendi çapında dünyanın en özellikli en büyük projelerinden bir tanesi. Hem mühendislik hem de görsel açıdan çok değerli bir proje. Cumartesi günü bütün milletimizde inşallah buna şahitlik edecek. Bunun gibi pek çok projeyi ülkemize kazandıracağız. Hepsini sıraya dizdik bir bir bitirip vatandaşımıza kazandırıyoruz. Yeni projelerin, yeni ihtiyaçların planlamalarını yapıyoruz. İnşallah 2021 yılı, hastalıkların, salgının olmadığı ve çok daha rahat ortamda daha büyük projeleri daha hızlı yaptığımız bir yıl olacak. Ama 2020 yılında da Covid-19’a rağmen çok başarılı bir yıl geçirdik, çok değerli projeleri vatanımıza, milletimize kazandırdık. Bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Konuşmasının ardından bölgede görevli personelle sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, program sonunda Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte öz çekim gerçekleştirdi.
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