Bakan Karaismailoğlu: “Yaptığımız projeler sayesinde yıllık 12 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Genişlettiğimiz yol ağları ve trafik hareketliliği 19 yıl öncesine göre yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 azalma var. Bununda istatistik olarak karşılığı yıllık 12 bin kişinin canını kurtarıyoruz. Bir canın bedeli olmaz ama bu projeler sayesinde yıllık 12 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz” dedi.

Yapımı tamamlanan projelerin açılışına katılmak üzere Erzurum’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Erzurum Aralık Ayı İl Danışma Meclis Toplantısına katıldı.

“Hedefimiz Erzurum’a ve Kars’a da hızlı tren getirmek”

Açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, 2022 yılında Ankara-Sivas hızlı trenini bitirdikten sonra Erzincan-Erzurum-Kars’a hızlı tren getirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Devam eden 20 tane projemiz var. Bunları yakından takip ediyoruz. Bunları en kısa sürede bitirip hayata kazandıracağız. 12 bin 800 kilometreye ulaşan demiryolu ağımız var. Demiryolu hatlarımızı çok çok daha arttıracağız. Ülkemiz yüksek hızlı trenlerle daha birkaç yıl önce tanıştı. Hedefimiz Erzurum’a ve Kars’a da hızlı tren getirmektir. Hiç endişeniz olmasın 2022 sonunda Ankara-Sivas hızlı trenini bitirdikten sonra devam ettirerek Erzincan-Erzurum-Kars diye devam edeceğiz. Demiryolları çok maliyetli ve uzun soluklu, teknoloji isteyen işlerin başında geliyor. Teknolojisini kendisi üreten demiryolu sektöründe bir Türkiye var” dedi.

“Kanal İstanbul bir ihtiyaçtır”

Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un büyüyen ticaret hacminde bir ihtiyaç olduğunu kaydederek, “Dünyadaki ticari hareketliliğin gelişmesi nedeniyle bugün 12 milyar ton olan ticaret hacminin 25 milyara yükselmesi İstanbul Boğazı’ndaki tehlikenin boyutunu daha da büyütecektir. Bu kadar geminin İstanbul Boğazı’ndan geçmesi mümkün olmadığı için İstanbul Boğazı’na alternatif bir suyolu olmazsa olmazlardandır. Bu yüzden Türkiye bu projeyi planlamıştır ve ulaşım yollarının imalatına başlanmıştır” şeklinde konuştu.

“12 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz”

Bakan Karaismailoğlu yapılan mega projeler sayesinde trafik kazalarının azaldığını vurgulayarak, “ Yıllar önce bir trafik canavarı diye bir resim vardı. Bütün yol kenarlarında televizyonlarda gösterilirdi. Televizyon haberleri trafik kazaları ve ölüm haberleri ile geçinirdi. Bakın yaptığımız bu projeler sayesinde trafik kazalarını unutturduk. Genişlettiğimiz yol ağları ve trafik hareketliliği 19 yıl öncesine göre yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 azalma var. Bununda istatistik olarak karşılığı yıllık 12 bin kişinin canını kurtarıyoruz. Bir canın bedeli olmaz ama bu projeler sayesinde yıllık 12 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Sırf karayolları yatırımları sayesinde 22 milyarlık tasarruf sağlıyoruz” açıklamalarında bulundu.