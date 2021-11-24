Bakan Karaismailoğlu: “Ülkemizin yükselen bir trende sahip olduğunu görüyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Artık ülkemizin teknolojik olarak uluslararası konumuna baktığımızda mobil şebekelerin yaygınlığı ve aboneye verilen hizmetlerin kalite ve çeşitliliği, genişbantın gelişimi, fibere yapılan yatırımlar gibi konularda ülkemizin yükselen bir trende sahip olduğunu görüyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yıl “Evren sanatı” temasıyla bilişim alanında iş, kamu ve akademik otoriteleri bir araya getiren Bilişim Zirvesi’21 kapsamında video konferans yöntemiyle "Bilişim 2023" oturumuna katıldı. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada Türkiye’nin haberleşme alanında altyapı çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve bu alanda geliştirilen 5G ürünlerinin ihraç edilmesine yönelik hedeflerin bulunduğunu söyledi. 21’inci yüzyıla damgasını vuran en önemli dinamiğin bilgisayarlar ve iletişim teknolojileri olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Teknolojinin ilerleme ve yeniliklerin zamanın akışını hızlandırdığı bir bilgi çağında yaşıyoruz. Artık uzak-yakın, bilinen-bilinmeyen, tanıdık-yabancı gibi kavramlar anlamsızlaştı, sınırlar şeffaflaştı, karşılıklı etkileşimin önündeki engeller büyük ölçüde kalktı. Bilişim ve iletişim teknolojisinde meydana gelen yenilikler artık toplumların kimyasını değiştirdi. Toplumlar sadece kendilerine sunulanı değil, her alanda dünyada en iyi olanı talep etmeye başladı. Bunu anlamayan ülkelerin, gelişmelerin ve zamanın arkasında kalacakları da açıktır. Şu tartışmasız bir gerçektir ki teknolojiye gem vurmak mümkün değildir. Bu çağın adı bilişim ise atacağınız adımlarda onu hesap etmemek bu zamanda yapacağınız en büyük hata olacaktır. Bakın, bugün heyecanla izlediğimiz bilim kurgu filmlerindeki gelecek profilleri gerçek hayatta bir bir tezahür etmektedir. Anlaşılmıştır ki bugün hayal ürünü dediğiniz şey yarının gerçekliğidir. Bu kapsamdan bakınca gelecek 30 yılın teknoloji seviyesini belirlemeyi amaçlayan bu önemli zirveye ev sahipliği yapmak bizler açısından son derece önemlidir” diye konuştu.

“Ülkemizin yükselen bir trende sahip olduğunu görüyoruz”

Dijital dönüşümün olmazsa olmazının karada, denizde, havada güçlü elektronik haberleşme altyapıları olduğunu ve bu alanlarda önemli yatırımlar yapıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Artık yediden yetmişe internet, mobilite, nesnelerin interneti, bulut, yapay zekâ, robot teknolojileri, veri analitiği gibi teknoloji uygulamalarıyla iç içeyiz. Ülkemizde 2003 yılında 18 bin genişbant abonesi bulunurken doğru ve yerinde yatırımlarla 2010 yılında 7,1 milyona, günümüzde ise 17,5 milyona ulaştı. Sabit genişbantta bu gelişme yaşanırken esas olarak 2009 yılında başlayan mobil genişbant hizmeti ise hızla ülke geneline yayılarak bugün mobil genişbant abone sayısı 69 milyonu aştı. Yani toplam genişbant abone sayımız, 87 milyonla bugün nüfusumuzu aşmış durumdadır. Ayrıca özellikle son yıllarda sabit genişbant tarafında en büyük gelişme gösterdiğimiz hizmet türü fiber abonelerdir. Fiber abone sayımız 2010 yılında 150 bin dolayında iken bugün 4,5 milyona ulaştı. Bu da yaklaşık olarak şu andaki her dört sabit aboneden birinin fiber internet hizmeti aldığı anlamına geliyor. Artık ülkemizin teknolojik olarak uluslararası konumuna baktığımızda mobil şebekelerin yaygınlığı ve aboneye verilen hizmetlerin kalite ve çeşitliliği, genişbantın gelişimi, fibere yapılan yatırımlar gibi konularda ülkemizin yükselen bir trende sahip olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yerli ve milli 5G ürünlerimizin hem iç piyasaya hem de diğer ülkelere arz edilmesini hedefliyoruz”

Dijitalleşmenin ve çağı yakalamanın önemli olduğu kadar bu çalışmalarda milli üretimin de öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu şu ifadeleri kaydetti:

“Cumhurbaşkanımızın vizyonunda ‘Millî Teknoloji Hamlesi’ ile artık bilgi teknolojileri sektörünün hizmet ve yazılım alt sektörlerinde yerli üretim payının yüzde 75’leri bulduğunu memnuniyetle belirtmek isterim. Şu anda ülkemizde bilgi ve iletişim sektörü kapsamında 84 Teknokent’te yaklaşık 5 bin 700 firma, 58 bin kişilik istihdam ile faaliyet göstermektedir. Sektörün 2020 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre yarı yarıya artarak, 10 milyar TL’yi aştı. 5G’yi de yerli ve milli ürünlerimizle insanımızın hizmetine verme hedefi ile çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızla başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu hedefle 2017 yılında Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesini kurduk. 5G’ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarımız için ‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ geliştirdik. Proje ile ilk fazda 5G yeni radyo çekirdek şebeke, Şebeke Yönetim Sistemi, Radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ve prototiplerini hazırladık. Lansmanlarını yaparak kamuoyuyla paylaştık. Artık üretim süreci için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalar neticesinde, uçtan uca güvenlik mekanizması bilenen ve kontrol edilebilen yerli ve millî ürünleri kullanarak 5G şebekelerimizi devreye alacağız. Projemizle, dünya standartlarındaki yerli ve millî 5G ürünlerimizin hem iç piyasaya hem de diğer ülkelere arz edilmesini hedefliyoruz.”

“Dünyada da önde gelen ülkeler arasında yerimizi alacağız”

İletişim ve haberleşme alanında sürekli bir değişim olduğunu ve Türkiye’nin bu değişime ayak uydurması için çalışmaların hızlandığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “6G ile ilgili ülkemizde işletmecilerimizle ve özellikle üniversitelerde akademik seviyede önemli çalışmaları hayata geçirdik. Şu anda 5G teknolojisinin yanında 6G sistemine de hazırlık yapıyoruz. Çünkü teknolojik yeniliklerde söz sahibi olabilen ülkeler; kendi teknolojilerini kendileri üretebilen ve herkesten önce oyuna girebilenler olacaktır. Bu çalışmalarımızın yanı sıra özellikle yerli ve millî uydu teknolojilerimizin desteği ile de bilişim ve iletişimde bölgemizde lider, dünyada da önde gelen ülkeler arasında yerimizi alacağız” değerlendirmesinde bulundu.