Bakan Karaismailoğlu: “Ülkemizin 4 bir noktasında dünyanın en önemli projelerini yapıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Kalecik’te bulunan tarihi Develioğlu Köprüsü’nün restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu tarihi Develioğlu Köprüsü’nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceleyerek köprü hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dev eserler yaptıkları gibi tarihide sahip çıktıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Kızılırmak Nehri üzerindeki tarihi Develioğlu Köprüsü’nün uzunluğu yaklaşık 140 metre, genişliği de 3.6 metre olarak yıllarca Kaleciklilere hizmet verdi. Selçuklular zamanında 11’inci yüzyılda yapılan köprümüzde 7 göz var. İnşallah Karayolları Genel Müdürlüğü’müzün de güzel çalışmalarıyla kurulun kabul ettiği projeler doğrultusunda yenileme çalışmalarımıza başladık’’ dedi.

“Ülkemizin 4 bir noktasında dünyanın en önemli projelerini yapıyoruz”

Tarihi Develioğlu Köprüsü’nde incelemelerde bulunduktan sonra basın açıklaması gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, ‘’Bu sabah Ankara Kalecik’teyiz. Bugün yine Akyurt’ta da önemli açılışlar yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin 4 bir noktasında dünyanın en önemli projelerini yapıyoruz. Bunları yaparken bir taraftan da tarihimize, kültürümüze de sahip çıkıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğunda olan tarihi köprülerimize de sahip çıkarak; onları yenileyip hayata kazandırıyoruz. Bunun için bugün Kalecik’te tarihi Develioğlu Köprüsü’nün restorasyon çalışmalarını incelemek üzere buradayız’’ dedi.

“Eylül ayı Ankara için çok bereketli geçti”

Çalışmalarının durmadan devam edeceğini söyleyen Karaismailoğlu, ‘’Kızılırmak Nehri üzerindeki tarihi Develioğlu Köprüsü’nün uzunluğu yaklaşık 140 metre, genişliği de 3.6 metre olarak yıllarca Kaleciklilere hizmet verdi. Selçuklular zamanında 11’inci yüzyılda yapılan köprümüzde 7 göz var. İnşallah Karayolları Genel Müdürlüğü’müzün de güzel çalışmalarıyla kurulun kabul ettiği projeler doğrultusunda yenileme çalışmalarımıza başladık. 7 gözün tamamında bütün gözleri açığa çıkmış vaziyette. İnşallah kısa zaman projemizi kurulun denetimi doğrultusunda tamamlayarak hayata, yaşama kazandıracağız. Bu tarihi köprüler ecdadımızın yaptığı bir sanat eseri. Bu yenileme ile birlikte bunları hayata, kültüre, turizme, yaşama kazandırıyoruz; bu köprüleri. Bunun gibi Türkiye’nin belirli bölgelerinde yüzlerce tarihi yenileme işimiz var. Yaptığımız dünya ölçeğindeki büyük işlerin yanında bu tarihi köprülerimize de sahip çıkarak, bunları kültürümüze, turizme kazandırıyoruz. İnşallah bu projelerle birlikte hem yaptığımız devasa projeler hem de tarihimize, kültürümüze sahip çıkan bu sanat eserlerine sahip çıkan kültürümüz ile birlikte ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Eylül ayı Ankara için çok bereketli geçti. İnşallah bu çalışmalarımız durmadan devam edecek’’ diye konuştu.