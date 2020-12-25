banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
2020’de en çok dinlenenler listesi açıklandı
2020’de en çok dinlenenler listesi açıklandı
Noel zamanı piyasalar
Noel zamanı piyasalar
Başakşehir en kötü sezonunu geçiriyor
Başakşehir en kötü sezonunu geçiriyor
Mesut Özil hangi takımı tuttuğunu açıkladı
Mesut Özil hangi takımı tuttuğunu açıkladı

Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye-Çin arasındaki ikinci yük trenimiz de yola çıktı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 4 Aralık 2020’de İstanbul Kazlıçeşme’den uğurlanan, Türkiye-Çin ilk ihraç blok yük treninin, 8 bin 693 kilometre yol kat edip, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi aşarak, Çin Xi’an şehrine ulaştığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye-Çin arasındaki ikinci yük treninin de yola çıktığını söyledi.

Politika 25.12.2020, 13:09
4
Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye-Çin arasındaki ikinci yük trenimiz de yola çıktı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 4 Aralık 2020’de İstanbul Kazlıçeşme’den uğurlanan, Türkiye-Çin ilk ihraç blok yük treninin, 8 bin 693 kilometre yol kat edip, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi aşarak, Çin Xi’an şehrine ulaştığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye-Çin arasındaki ikinci yük treninin de yola çıktığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, biz dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Edirne’ye geldi. Edirne Kırklareli Yolu (İskender - Sazlıdere Varyantı) açılış programı öncesi ilk olarak Edirne Valiliği’nin ziyaret eden Karaismailoğlu, burada ziyaretinin ardından partilileri ile bir araya gelmek üzere Ak Parti Edirne İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu, parti binasında yaptığı konuşmasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımları, hızlı tren projesinin son durumu ve Türkiye-Çin treni ile ilgili süreci anlattı.

“Türkiye’yi ticari taşımacılıkta bölgesinde lider konuma taşıyacağız”

Bakan Karaismailoğlu, “Yüksek hızlı tren ağımızı genişleterek, şehirlerarası seyahatlerde vatandaşlarımıza konforlu ve hızlı bir ulaşım imkânı sunmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin avantajlı konumunu demiryolu çalışmalarıyla destekleyerek, Türkiye’yi ticari taşımacılıkta bölgesinde lider konuma taşıyacağız. Bu anlayışın önemli eserlerinden biri de Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’dir. Ülkemizin Asya-Avrupa arasında taşımacılık alanında can damarı olacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kıtaları, kültürleri, medeniyetleri birbirine kavuşturacak önemli bir projedir” dedi.

“Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten, 1 saat 200 dakikaya inecek”

Bakan Karaismailoğlu, “Bu proje sadece Edirne’ye değil, bölgeye ve Türkiye’ye katma değer sağlayacak, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeyi de tetikleyecektir. Toplam uzunluğu 229 kilometre olacak demiryolu hattında saatte 200 kilometre hızla ulaşım sağlanabilecek. Demiryolu hem yük ve hem de yolcu taşımaya uygun olacaktır. Projenin tamamlanmasıyla, Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten, 1 saat 200 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan, 2 saat 20 dakikaya inecektir. Mevcut hat kapasitesi 4 kat daha artırılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Demiryolu hat uzunluğumuzu 12 bin 800 kilometreye çıkardık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Ak Parti hükümetleri döneminde ülkedeki tüm ulaşım ve haberleşme yatırımlarını kat be kat artırdıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Son on sekiz yılda, tüm ulaşım modlarımızdaki yatırım miktarı 910,3 milyar lirayı aştı. Ülkemizde; bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin kilometreye çıkardık. Yarım asırdır ihmal edilen demiryollarımızda, bin 213 kilometre YHT hattı inşa ettik. Konvnasiyonel hatlarımızla birlikte demiryolu hat uzunluğumuzu 12 bin 800 kilometreye çıkardık. Havalimanlarımızı 23’ten 56’ye çıkararak ‘Havayolu Halkın Yolu’ ilkemize uygun yatırımlar yaptık. 2003’te Dünya’da 50 ülke ve 60 noktaya uçarken, bugün 127 ülkedeki 329 noktaya uçuyoruz” ifadelerini kullandı.

“İyi niyetinden şüphe ettiğimiz kimi çevrelerin yalan ve iftiralarına maruz kalıyoruz”

Bakan Karaismailoğlu, “Bizler ülke olarak bu kadar büyük atılımlar yaparken, iyi niyetinden şüphe ettiğimiz kimi çevrelerin yalan ve iftiralarına maruz kalıyoruz. Biz başımızı işimizden kaldırmadan çalışmaya devam ediyoruz ama art niyetli çevreler her zaman olduğu gibi Türkiye aleyhine çalışmalarını sürdürüyor. Ancak unuttukları bir şey var, biz Allah’tan başka hiçbir güçten korkmayız. Türkiye’nin ilerlemesini, her alanda söz sahibi olmasını istemeyenler, son günlerde ilk ihracat trenimizi Çin’e uğurlamamızın ardından, yalanlara sarılarak karalama kampanyalarına devam ediyorlar. Oysa gerçek başka; bizlerin görevi de bu gerçeği milletimize anlatmak” dedi.

“Türkiye-Çin arasındaki ikinci yük trenimiz de yola çıktı”

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye-Çin treni ile ilgili süreci hatırlatarak, “4 Aralık 2020’de İstanbul Kazlıçeşme’den uğurladığımız, Türkiye-Çin ilk ihraç blok yük treni, 8 bin 693 kilometre yol kat edip, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi aşarak, Çin Xi’an şehrine ulaştı. Trenin Çin’e ulaşmasından dolayı Xi’an şehrinde düzenlenen törene, video konferansı ile katıldık. Türkiye-Çin arasındaki ikinci yük trenimiz de yola çıktı. Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, bizler yalanlara geçit vermeden hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 14 27
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 14 26
4. Beşiktaş 13 25
5. Gaziantep FK 13 24
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 13 20
9. Trabzonspor 14 20
10. Konyaspor 13 18
11. Göztepe 14 18
12. Rizespor 13 18
13. Kasımpaşa 14 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 13 15
17. Denizlispor 13 12
18. Gençlerbirliği 13 12
19. Kayserispor 13 10
20. Ankaragücü 13 9
21. Erzurumspor 14 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 15 18
12. Ümraniye 15 17
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 12 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12