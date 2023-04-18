Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, bütün ulaşım koridorlarının Türkiye’ye çıktığını belirterek, “Özellikle Irak hükümetinin Kalkınma yolu dediği Basra körfezinden başlayıp bunun içerisinde Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in de olduğu çok önemli Hint Okyanusu’ndan başlayıp Basra körfezini Türkiye üzerinden Kafkaslara Karadeniz’e Avrupa’ya ve Akdeniz’e bağlayacak çok önemli bir lojistik yeni İpek Yolu’nu oluşturacağız” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili adaylarının “Trabzon 2028 Vizyon Toplantısı” gerçekleştirildi. Trabzon’da bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve AK Parti Trabzon Milletvekili adayları Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Meryem Sürmen, Zafer Ofluoğlu ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda Trabzon’da için devam eden ve yapılması planlanan projelerden bahseden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin çok önemli bir coğrafyanın ortasında olduğunu söyledi. Yeni İpekyolları ürettiklerinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye anahtar bir ülke olacaktır. Bütün ulaşım koridorları Türkiye’ye çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Trabzon’un kentsel kalkınması için ana başlıklarının olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Planlarımızı yaptık. Trabzon ulaşım ve lojistikle hızlanacak. Türkiye’de bir taraftan karayolu yatırımları devam ederken özellikle demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Planlamalarımız içerisinde Trabzon bu yatırımların ortasındadır. Samsun-Sarp demiryolu bunun merkezi de Trabzon. Toplam 513 kilometre uzunluğunda Trabzon-Sarp 70 dakika, Trabzon-Samsun sadece 2 saat. Trabzon-Ankara’da hızlı tren ile 4,5 saat olacaktır. 26 Nisan’da Cumhurbaşkanımız ile Ankara-Sivas demiryolu hattımızı açıyoruz. Ankara’dan Cumhurbaşkanımız ile hızlı trene bineceğiz. Önce Kırıkkale sonra Yozgat sonra Samsun’da 3 ilimizde mitinglerimizi yaparak büyük hizmeti vatandaşlarımıza ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

“Tarih yeniden yazılıyor”

Basra körfezi ile Habur sınır kapısı arasında bin 200 kilometre uzunluğundaki yeni İpek Yolu’nu anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Özellikle Kuzey Anadolu otoyolu İstanbul-Ankara yolunun Gerede ayrımından sonra Bolu’dan Gürbulak sınır kapısına kadar olan otoyolumuza önümüzdeki günlerde başlayacağız. Bu da Kuzey Anadolu otoyolu olarak özellikle Batı Anadolu kısmında önemli bir toplayıcı ağ olacaktır. Uluslararası koridorları İran üzerinden Pakistan, Hindistan uzanacak önemli bir akstır bir ucu da Avrupa’da Londra’ya kadar uzanacak tam 979 kilometrelik bir yol ağından bahsediyoruz. 2x3 şerit genişliğinde olacak 4,63 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu otoyolundan önemli bir parçası da 3 Mayıs’ta açacağımız Zigana Tüneli ile bunu Trabzon’a bağlayacağız. Bu uluslararası koridorlarla aslında tarih yeniden yazıyor. Zigana ve Gümüşhane tünelleri ile birlikte bu da Trabzon’a otoyol kalitesinde bağlanmış olacak. Yine planlarımızda olan Trabzon-Habur bağlantısı ile birlikte zaten bunun bir kısmı yapıldı. Bunlar pazılın birer parçaları. Bugün Zigana tüneli geçmişte yaptığımız Gümüşhane tünelleri devamında Vauk tüneli devamında Kop tüneli aslında bunlar birer pazılın parçası. Üstüne koyularak devam ediliyor. Sonucunda bu Basra Körfezi’ne kadar gidecek önemli bir koridordan bahsediyoruz. Trabzon’dan Habur’a kadar sınır kapımıza kadar 530 kilometre uzunluğunda yine 2x2 genişliğinde tam 2,5 milyar dolarlık bir yatırım bunu zaten belirli kesimleri yapılmıştı. Tarih yeniden yazılıyor. Lojistik koridorların ne kadar merkezinden olursanız bunlara ne kadar yön verirseniz siyasal açıdan dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olmanızın önündeki engellerin hepsini kaldırıyor. Özellikle Irak hükümetinin Kalkınma yolu dediği Basra körfezinden başlayıp bunun içerisinde Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in de olduğu çok önemli Hint Okyanusu’ndan başlayıp Basra körfezini Türkiye üzerinden Kafkaslara Karadeniz’e Avrupa’ya ve Akdeniz’e bağlayacak çok önemli bir lojistik yeni İpek Yolu’ndan bahsediyoruz. Basra körfezi ile Habur sınır kapımız arası bin 200 kilometre uzunluğunda. Bu bin 200 kilometre içerisinde hem otoyol hem demiryolu buradaki Körfez ülkeleri ile birlikte planlıyoruz. 2 hafta önce Irak Başbakanı buradaydı. Daha önce mevkidaşlarımızla birlikte toplantılarımızı yaptık. Son derece iyi bir işbirliği var. İnşallah seçim ertesinde bütün bağlantıları yapıp imalatlarına en kısa zamanda başlayacağız. Bu Kalkınma yolunun yeni İpek yolunun en önemli noktalarından bir tanesi de Trabzon olacak. Trabzon-Habur yolu ile birlikte Karadeniz-Basra Körfezi bağlantısı bu koridorda olacaktır. Önümüzdeki yıllar Türkiye’nin yılları olacaktır” diye konuştu.

“Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta açılıyor”

Zigana Tüneli’nin 3 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Dünyanın en önemli işlerinden bir tanesi Zigana Tünelimiz. Biraz önce söylediğim Basra körfezi Trabzon bağlantısının en önemli taşlarından bir tanesi. Yeni Zigana Tünelimiz tam 14.5 kilometre uzunluğunda çift tüplü tünelimiz 3 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız ile birlikte bunu açacağız. Hem Trabzon hem de Gümüşhane’nin ve tüm Türkiye’nin hizmetine sunacağız. Eski tünelin olduğu yer tam bin 800 rakımlardaydı bugüne geldiğimizde bin 200 rakımda. Dağları, tepeleri çıkarak eski tünele ulaşıyorduk şimdi çıkmadan dümdüz şekilde kaliteli, konforlu ve kıymetli bir projeyi memleketimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Tünelin bir ucundan girip diğerinden çıktığınızda adeta mevsim değişiyor. Elektro mekanik, havalandırma işlerimiz son aşamasına geldik. 3 Mayıs’a kadar hepsini tamamlayıp Türkiye’nin hizmetine sunacağımız çok önemli bir çalışma olarak tarihe geçecektir. Son 20 yılda yaptığımız eserler birer sanat eseri” ifadelerini kullandı.

Kanuni Bulvarı’nda çalışmalar sürüyor

Türkiye’nin şehir içi en maliyetli yollardan biri olan Kanuni Bulvarı’nda çalışmaların sürdüğünün altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Kanuni Bulvarı devam ediyor. Biraz uzun sürdü. Şehir merkezinden geçmesi. Şehirdeki kamulaştırma işlemleri, projenin büyüklüğü detayları ama önemli seviyeleri atlattık. Toplam 7-8 kilometre uzunluğunda 14.5 kilometresini tamamladık. İnşallah önümüzdeki günlerde 24 Nisan gibi içerisinde 500 metre uzunluğunda Bahçecik tüneli olan 1 kilometre uzunluğunda viyadükleri olan Yenicuma-Meydan bağlantısını Çatak’tan yaparak önümüzdeki günlerde hizmete sunacağız. Geri kalan kısımdaki imalatlarımızı yapacağız. Özellikle Çukurçayır -Sahil bağlantısını kısa sürede bitirip yine şehrimize biraz daha nefes aldıracağız” dedi.

Güney Çevre Yolu’nun temeli 1 Mayıs’ta atılıyor

Güney Çevre Yolu’nun birinci etabının temelini İşçi Bayramı’nda atacaklarının belirten Bakan Karaismailoğlu, “Trabzon’da yıllardır konuşulan ama bir türlü başlanamayan Trabzon’un şehrine nefes aldıracak önemli projelerimizden Güney Çevre Yolu. Akçaabat’a gelmeden Mersin’den başlıyor. Akçaabat-Düzköy-Akyazı. Bengisu’dan Maçka’dan ve Arsin’e uzanan tam 43 kilometre uzunluğunda bir yol. Uygulama projelerini bir taraftan yaptık. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu yüzden mühendislik açısından da gerekleri çok ağır olan bir proje ama şehrimizin ihtiyacı var. Tabi ki yapacağız. Tünel ağırlıklı bir proje hazırladık. Vadilerden, dağlardan geçmek için birinci etabı 16 kilometrelik Akyazı-Mersin etabı uygulama projesi açısından bitmiştir. Önemli bir aşamanın eşiğine gedik. 1 Mayıs Pazartesi günü bütün vatandaşlarımızı Mersin’de temel atma törenine bekliyoruz. İşçi Bayramı’nda Mersin’de Güney Çevre Yolunun birinci etabı için temel atma töreni için birlikte olacağız. Bu projeyi en kısa zamanda bitirmek için bütün arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışacağız” diye konuştu.

“Hafif raylı sistem projesi 3 yıl içerisinde kazandırılacak”

Trabzon’a yapılması planlanan hafif raylı sistem projesinin 3 yıl içerisinde şehre kazandırılacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Akçaabat’la Meydan Parkı’nı bağlıyor. İçerisinde Şehir Hastanesi ve Akyazı Stadı da dahil olmak üzere Maraş Caddesi’nden Trabzon’u bir hafif raylı sistemle bağlayacağız. Bugün itibariyle uygulama projelerine başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde bitirip yatırım programlarına alıp önümüzdeki 3 yıl içerisinde Trabzon’a kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Maliyet değişimleri nedeniyle inşaatı tamamlanamayan Şehir Hastanesi projesinin yeniden ihalesinin yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, “4,6 Milyon TL’lik çok ciddi bir yatırımdır. İnşallah 2025 yılına gelmeden bu projeyi bitirip Trabzon’umuzun hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

15 milyon kapasiteli yeni havalimanı yapılacak

Yeni Trabzon Havalimanı projesini bu yıl içerisinde ihale etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Trabzon’umuzun havalimanı, Türkiye’nin en yoğun havalimanlarından bir tanesi. Son yıllarda artan turizm nedeniyle de artık ihtiyaca zor cevap verir hale gelmişti. Mevcut havalimanında gerekli iyileştirmeler yaparken, diğer yandan yeni havalimanın projelerini tamamladık. Hedefimiz, bu yıl içinde ihale etmek. Bu da dünyanın sayılı havalimanlarından olacak çok önemli bir proje. Pist 3 bin 250 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde, 15 milyon yolcu kapasiteli olacak ve 3 milyon metrekarelik denize dolgu alan üzerine inşa edeceğiz. 70 bin metrekarelik bir terminal alanı olarak artık Trabzon’a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eser olacak. Bu projeyi yaparken de Trabzonspor Tesisleri’ni özellikle itinayla koruyarak inşallah bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Değirmendere’de bulunan sanayi bölgesinin Düzyurt mevkiine bin işyeri kapasiteli olacak şekilde yeni yerine taşınacağını açıklayan Bakan Karaismailoğlu “Görüşmelerimizi yaptık ve en kısa zamanda kamulaştırma çalışmalarına başlıyoruz. Küçük sanayi sitemizi, yeni Düzyurt’taki bölgesine taşıdığımızda bu proje Trabzon’un değerine değer katacak” dedi.

"Trabzon’a 351 bin kişilik istihdam alanı üreteceğiz"

Doğu Karadeniz’de yapacak oldukları 23.5 milyar dolarlık yatırımın üretime etkisinin 43.5 milyar dolar olacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Gayri safi yurt içi hasılaya etkisi 20 buçuk milyar dolar, ihracata etkisi ise yaklaşık 9 milyar dolar olacaktır ve Karadeniz bölgesinde 1000 kişiye istihdam etkisi olacak. Trabzon için yapacağımız 8 buçuk milyar dolarlık yatırımın üretime etkisi 15 milyar dolar, gayri safi yurt içi hasılaya etkisi 7 milyar doların üzerinde, ihracata etkisi 3 milyar 200 milyon dolara çıkacaktır ve sadece Trabzon’a 351 bin kişilik istihdam alanı üreteceğiz.”

Trabzon’da turizmin 12 aya yayılması için kısa sürede aksiyon alacaklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Buradaki sanayinin gelişmesi, yeşil enerjili ve tabiatı bozmadan yapılabilecek sanayinin neler olabileceği konusunda da Ticaret Odası, üniversite, sivil toplum örgütleri ve bakanlıklarımızız uzmanlarıyla bir master plan çerçevesinde yatırım adası da dahil, mevcut OSB alanlarının genişlemesi ve mevcut OSB alanlarındaki yapılanmalar da dahil olmak üzere, yeni OSB alanlarının üretilmesi konusunda mutabakat sağlanarak yapılacak bir master plan çerçevesinde de çok önemli adımlar atacağız. Karayolu, kent içi raylı sistem, havayolu, deniz yolu, haberleşme sektörlerindeki yatırımlar ve son yıllarda gelişmeye önü açık olan turizm sektörüne yapacağımız yatırımlarla, turizmin 12 aya yayılması için yapabileceklerimizi sıralayıp, kısa sürede aksiyon alıp yeni istihdam alanları üreteceğiz.”