Bakan Karaismailoğlu, Türkeli’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

SİNOP (İHA) –Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop’un Türkeli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 52 gün gibi kısa sürede tamamlanan Türkeli-Çatalzeytin Köprüsü’nün açılışına katıldıktan sonra Türkeli ilçesine geldi. Bakan Karaismailoğlu, çarşıdaki dükkanlara girerek esnafla sohbet etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Karaismailoğlu, çocuklara hediyeler verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkeli ziyaretinde, Çatalzeytin- Türkeli- Ayancık sahil yolunun çalışmalarına başlandığının da müjdesini verdi.

Belediye Başkanı Veysel Şahin de, önceki Türkeli çevre yolu projesinde sadece duble yol olarak planlandığını ancak yapılan görüşmeler neticesinde Bakan Karaismailoğlu’nun onayıyla Türkeli çevre yolunun aynı zamanda oturma alanları ve gezinti alanlarının da olacağı bir yer haline geleceğini söyledi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Bakan Karaismailoğlu, Türkeli-Güzelkent yolu üzerindeki Türkeli çevre yolu inşaatını yapan yüklenici firma Yapı ve Yapı İnşaat’ın şantiyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Şantiye yetkilisinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, ziyaret ve incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.