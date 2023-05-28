Bakan Karaismailoğlu, Trabzon’da oyunu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Mİlletvekili Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Trabzon’da oyunu kullandı. Bakan Karaismailoğlu, “Demokrasinin olmazsa olmazı sandık başındayız. 14 Mayıs’ta yarım kalan maçı bugün inşallah bitireceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimlerinde oyunu kullanmak için Ortahisar ilçesindeki Beşirli mahallesinde bulunan Borsa İstanbul Ortaokulu’na geldi. 2045 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Karaismailoğlu, yapılan kontroller sonrası oy pusulasıyla birlikte zarfını aldı. Oy zarfını sandığa atan Bakan Karaismailoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Karaismailoğlu, “Demokrasinin olmazsa olmazı sandık başındayız. 14 Mayıs’ta yarım kalan maçı bugün inşallah bitireceğiz. Memleketimiz için hayırlı olsun. Tabi bunlar güzel günler. Memleketin geleceği için adım atıyoruz. Vatandaşımız kararını veriyor. İnşallah en büyük takdiri vatandaşımız verecektir. İnşallah memleketimize, milletimize hayırlı olur. Daha mutlu daha güzel daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Milletvekili seçimlerimizi 14 Mayıs’a tamamlamıştık. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bugün tamamlıyoruz. İnşallah artık bundan sonra işimize bakacağız” şeklinde konuştu.

Seçimlere katılım oranı ile ilgili bir soruya Bakan Karaismailoğlu, “Sabah saatlerinde biraz daha tenhaydı ama öğlenden sonra yoğunlaşmaya başladı. Katılım ne kadar yüksek olursa demokrasimiz için o kadar da iyi olacaktır. O yüzden vatandaşlarımız kalan süre içerisinde mutlaka sandığa ulaşmalarını ve tercihlerini, oylarını kullanmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.