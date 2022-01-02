Bakan Karaismailoğlu: “Tarihi köprülerimiz bu topraklardaki tapu senetlerimizdir”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ata yadigarı tarihi köprülerimizin restorasyonunu yapıyoruz. Aslına uygun olarak korunmasını sağlıyoruz. Yol ve köprülerimiz bizim bu topraklardaki tapu senetlerimizdir” dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, tarihi köprü restorasyonlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Geleceği inşa ederken, Türkiye’nin tarihi değerlerine de sahip çıktıklarına vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, restorasyonları tamamlanarak kültür mirasına kazandırılan tarihi köprülerin sayısının 406’ya ulaştığını bildirdi. Asrın projelerine imza atarken, tarihi değerlere de sahip çıktıklarını belirten Karaismailoğlu, “Karayolları Genel Müdürlüğü envanterinde Aralık 2021 tarihi itibarıyla kayıtlı; yurt içinde 2 bin 421 adet taş, ahşap, demir ve betonarme tescilli tarihi köprü, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek’te olmak üzere 316 adet Osmanlı Dönemine ait tarihi köprü bulunuyor” dedi.

“Tarihi köprülerimiz bu topraklardaki tapu senetlerimizdir”

Restorasyonları tamamlanarak kültür mirasına kazandırılan tarihi köprülerin sayısının 406’ya ulaştığını bildiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Tarihi Malabadi Köprüsü, Kızılin (Göksu) Köprüsü, Kastamonu Taşköprü, Büyükçekmece (Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü) ve Ani (Ocaklı) Köprüsü gibi yapıldıkları dönem de önemli işleve sahip olan köprüleri tekrardan kültür mirasımıza kazandırdık. Edirne Uzun Köprü, Silivri Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü, Tokat’ta bulunan Tarihi Hıdırlık Köprü, Kayseri Kocasinan ilçemizdeki Tarihi Tekgöz ve Höbektaş Köprüleri ile Yahyalı ilçemizdeki Kapuzbaşı Tarihi Köprü, restorasyon çalışmalarını tamamlayıp, yeniden hizmete aldığımız tarihi köprüler arasında yer alıyor. Tarihi köprülerimizin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla; Aralık 2021 itibarıyla 32 tarihi köprüde restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Koruma bilincinin gelişimine katkıda bulunulması konusunda gerekli hassasiyeti göstererek, ata yadigarı tarihi köprülerimizin restorasyonunu yapıyoruz. Aslına uygun olarak korunmasını sağlıyoruz. Yol ve köprülerimiz bizim bu topraklardaki tapu senetlerimizdir.”

“Tarihi köprüler ülkemizin önemli değerleridir”

“Bu tarihi köprüler ülkemizin önemli değerleridir. Tarihi köprülerimizi turizme kazandırıyoruz” diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği, desteği ve bize aşıladığı başarma azmi ile daha nice yol ve köprü yapımı ve onarımlarını hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.