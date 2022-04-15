banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi

Bakan Karaismailoğlu: "Önümüzdeki 30 yılda 198 milyar dolarlık projeleri planladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önümüzdeki bir, iki üç, beş yılı değil, önümüzdeki 30 yılı planlayan büyük ve güçlü Türkiye var. Önümüzdeki 30 yılda, 198 milyar dolarlık projelerimizin hepsini planladık. İnşallah bunları bir program dahilinde yapacağız" dedi.

Politika 15.04.2022, 21:12
Bakan Karaismailoğlu: "Önümüzdeki 30 yılda 198 milyar dolarlık projeleri planladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önümüzdeki bir, iki üç, beş yılı değil, önümüzdeki 30 yılı planlayan büyük ve güçlü Türkiye var. Önümüzdeki 30 yılda, 198 milyar dolarlık projelerimizin hepsini planladık. İnşallah bunları bir program dahilinde yapacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü çalışanlarının iftar programına katıldı. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin dört tarafında bütün çalışma arkadaşlarıyla yoğun bir mücadele içinde olduklarını belirtti. Mücadelelerinin amacının büyük güçlü Türkiye’nin adımlarını atmak olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Karayollarında çok büyük mücadeleler verdik, vermeye de devam ediyoruz. Çünkü bize durmak yok. Son 20 yıldır 28 bin 600 kilometreye çıkarmış olduğumuz bölünmüş yollar sayesinde ülkemizdeki trafik kazaları yüzde 80’e varan azalmalar yaşandı. Bunun karşılığında yaklaşık geçmiş istatistiklere baktığımızda, bu güvenli yollar sayesinde yıllık 12 bin can kurtarıyoruz. Bu kadar malı ve canı kurtarmak önemli bir iştir. Dünya içinde büyük bir iştir, eksikliklerimiz var mı var. Yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Son 20 yılda yaptıklarına zaman yetmeyeceğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “En son Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın gıpta ile baktığı, en büyük genmiş açıklıklı ve en uzun asma köprüsünü yaparak Türkiye ve dünyanın hizmetine sunduk. Mühendislik harikası bir proje, artık dünyanın en büyük mühendislik ve teknolojik projelerini yapıyoruz. O yüzden bütün gelişmekte olan ülkeler Türkiye’nin bilgi ve becerilerinden faydalanmak istiyor. Bizimde hedefimizi dünyanın gelişmiş en büyük ekonomileri arasında yer almak, o yüzden bu güçlü alt yapı ile beraber önümüzde hiçbir eksik yok” dedi.

"Önümüzdeki 30 yılı planladık"

Ulaştırma projelerini birer akarsuya benzeten Bakan Adil Karaismailoğlu, “Nasıl sular, nehirler geçtikleri yerlere canlılık getiriyorlarsa, ulaştırma projelerinin hepsi de yanıdır. Bir bölgeye ne kadar güvenli ve hızlı ulaşabilirseniz o bölgenin istihdamına, tarımına, turizmine o derece fazlasıyla katkı sağlarsınız. Çünkü biz son 20 yıldır 170 milyar dolarlık yatırım yapmışız bakanlık olarak. Bunun üretime, milli gelire etkisi kat be kat bundan çok fazladır. O yüzden yap işlet devret, hem de kamu bütçelerini planlı bir şekilde kullanarak dünyanın en büyük projelerini aynı anda yapabildik. Çanakkale Projesini yaparken aynı anda, Anadolu’daki projeleri yapabiliyorsak iyi bir planlama ve bütçenin eseridir. Bu projeler sayesinde 225 milyar dolara çıkan ihracat rakamları, bugün hedefimiz 250 milyar dolar. Bölünmüş yol 28 bin 600 kilometre diyorum ama bu her gün artıyor. Geçtiğimizi günlerde 2053 Ulaştırma ve Lojistik Master Planı’nı açıkladık. 2053’e kadar artık yapacaklarımızı her yıl neler yapacağımızı planladık ve sınıflandırdık ve bunların takibini yapacağız. Yani önümüzdeki yılı ve 2, 5 yılı değil, önümüzdeki 30 yılı planlayan bir büyük Türkiye var. Önümüzdeki 30 yılda 198 milyar dolarlık projelerimizin hepsini planladık. İnşallah bunları bir program dahilinde yapacağız” dedi.

"Otoyol uzunluğunu 8 bin kilometrenin üzerine çıkaracağız"

Son 20 yıldır bütçenin yüzde 65’ini karayollarına harcadıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Bundan sonrada devam edeceğiz. Önemli bir alt yapı açığını kapattık ama yine de bitmiyor. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 2053 yılına kadar, bugün 28 bin 600 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu, 38 bin kilometreye çıkaracağız. Otoyol uzunluğumuzu 8 bin kilometrenin üzerine çıkarmak için bütün planlamalarımızı yaptık. Projelerimizi hazırladık. Hızlı şekilde çalışıyoruz. Bizde açılışlar temel atmalar hiç bitmiyor. İhtiyaç nerede varsa biz oradayız. Bir kutsal bir iş yapıyoruz. Vatandaşımızın milletimizin hayatını kolaylaştırıyoruz, onun yaşamına konfor getiriyoruz. Antalya’nın sabırsızlıkla beklediği, Antalya-Alanya otoyol ihalesini bu yaz gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki 2 yıl içinde Antalyalıların hizmetine sunup önemli bir eksiği gidereceğiz. Antalya Havalimanı’nı büyütüyoruz. Tarımda, sanayide hedeflerimiz var. İşlimiz çok durmak yok yola devam” açıklamalarında bulundu.

"Bu bayram daha yoğun olacağız"

Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Vuraloğlu ise yaptığı konuşmada, “Kurulduğu günden beri 72 yıldır ülkemize güzel hizmetle veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bu sene karla mücadele ciddi emek verdik, önümüzde yapılacak çok çalışmamız var. Antalya sahil kenti ama Toroslarda akar mücadelesi yoğun şekilde devam ediyor. Ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Karayolları olarak güçlü bir aileyiz. Bundan sonrada sizlere daha fazla kurdele kesimini sağlayacağız. Bu bayram daha yoğun olacağız. Bizde görevimizi yaparak kazasız belasız seyahat etmesine gayret edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 33 47
11. Kayserispor 33 42
12. Kasımpaşa 32 41
13. Sivasspor 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Rizespor 33 30
18. Altay 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
açık