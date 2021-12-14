Bakan Karaismailoğlu: “Muhalefetin hiçbir iş yapmadan, oturdukları yerden keyif yapmak için konuşmalarına aldanmayın”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Çalışmalar hiçbir zaman bitmeyecek. Siz muhalefetin hiçbir iş yapmadan, oturdukları yerden keyif yapmak için konuşmalarına aldanmayın. Türkiye çok büyük bir ülke” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gölbaşın’da bulunan Mogan Gölü’nün Dip Çamuru Temizleme Projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledikten sonra Gölbaşı Belediyesi ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında basın açıklamasında bulundu. Türkiye’nin her geçen gün büyümeye devam ettiğini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye’nin büyümesi için yapılan yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Karaismailoğlu, “Son 19 yıldır birilerinin hayal dediği birilerinin hayal bile edemediği çok büyük işler yaptık. 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 400 kilometrenin üzerine çıkarttık. 26 olan havalimanımızı 56’ya çıkarttık. Demiryolları uzunluğumuzu 12 bin 800 kilometreye çıkarttık. Ülkemizi Yüksek Hızlı Tren ile tanıştırdık. Her gün binlerce vatandaşımız hızlı trenin konforunu yaşıyorlar” diye konuştu.

“Demiryolu lojistik yük taşımacılığını 2023’te yüzde 11’e çıkartmayı hedefledik”

Yapılan yatırımların her geçen gün katlanarak arttığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Demiryollarında hem yolcu kapasitemizi arttırıyoruz hem de üretimdeki lojistik maliyetleri düşürmek içinde demiryollarındaki lojistik yük miktarını arttırmaya çalışıyoruz. Şuan yüzde 5’lerde olan demiryolu lojistik yük taşımacılığını 2023’te yüzde 11’e çıkartmayı hedefledik. Bu doğrultuda yatırımlarımız devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Büyük devletin ne olduğunu bütün dünya gördü”

Geçtiğimiz yaz aylarında karşılaşılan afetlerde devletin, vatandaşının yanında olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Yaz döneminde çok büyük afetlerle karşılaştı ülkemiz. Ama büyük devletin ne olduğunu bütün dünya gördü. Adı büyük olan ülkeler bile hala kendi ülkelerinde olan afetlere yetersiz kalırken biz afet bitmeden vatandaşımızla beraberdik. Sel bölgesinde yıkılan köprülerin yenisini 52 gün gibi kısa bir sürede yeniledik” açıklamasında bulundu.

“Muhalefetin hiçbir iş yapmadan, oturdukları yerden keyif yapmak için konuşmalarına aldanmayın”

Yapılan yatırımların, projelerin halka anlatılması gerektiğini söyleyen Karaismailoğlu, “Bu çalışmalar hiçbir zaman bitmeyecek. Siz muhalefetin hiçbir iş yapmadan, oturdukları yerden keyif yapmak için konuşmalarına aldanmayın. Türkiye çok büyük bir ülke. Dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girecek olan Türkiye, bütün altyapı çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor” ifadelerine yer verdi.