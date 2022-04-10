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Bakan Karaismailoğlu motorcularla bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Türkiye Motosiklet Platformu üyeleriyle bir araya geldi. 27. dönem AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun da katıldığı etkinlikte “Motorcu Dostu Güvenli Bariyer” projesinin önemine vurgu yapılırken, Bakan Karaismailoğlu kısa sürede birçok noktada güvenli bariyer projesinin uygulamaya geçeceğini söyledi.

Politika 10.04.2022, 16:31
Bakan Karaismailoğlu motorcularla bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Türkiye Motosiklet Platformu üyeleriyle bir araya geldi. 27. dönem AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun da katıldığı etkinlikte “Motorcu Dostu Güvenli Bariyer” projesinin önemine vurgu yapılırken, Bakan Karaismailoğlu kısa sürede birçok noktada güvenli bariyer projesinin uygulamaya geçeceğini söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkiinde Türkiye Motosiklet Platformu üyeleriyle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Motorcu Dostu Güvenli Bariyer” projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 27. dönem AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun da katıldığı etkinlikte geçtiğimiz hafta motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz de anılırken, projenin kısa sürede birçok noktada uygulamaya geçirileceği açıklandı.

“Trafik seyrinde can ve mal emniyetini en üst seviyeye çıkarmak için canla başla çalışıyoruz”

Trafiğe çıkan vatandaşların can ve mal güvenliğinin önemine vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, “İstanbul Sultangazi’de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden kıymetli basın mensubu Rauf Kemal Gerz’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve siz değerli medya mensuplarına başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, bakanlık olarak sadece yollarımızın alt ve üst yapılarını da itina ile yapıp, trafik seyrinde can ve mal emniyetini en üst seviyeye çıkarmak için canla başla çalışıyoruz. Bu çerçevede karayollarımız üzerinde ‘motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerini’ kuruyor, mevki sayısı ve uzunluklarını da artırıyoruz. Karayolları üzerindeki motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerimiz, kaza anındaki çarpışma şiddetinin azaltılmasına yöneliktir. Bu oto korkulukları, motosiklet kazalarının yoğunlaştığı ve risklerin yüksek olduğu kesimlere koyuyoruz. 2021 sonu verilerine göre trafiğe kayıtlı tam 25 milyon taşıtın yüzde 15 gibi önemli oranını motosikletlerimiz oluşturuyor. Bu da karayollarında kayıtlı 3,8 milyon motosiklet demek. Maalesef kazalar hepimizi sarsıyor ve düşündürüyor. Bununla mücadele etmek istiyor, tek bir kardeşimizi daha kaybetmek istemiyoruz. Hepimize büyük görevler düşüyor. Kazaları azaltmak için yol güvenliğini sağlayan motosiklet dostu bariyer uygulamalarını artırmamız gerekiyor. Kıymetli motorcularımız Karayollarımızın kaza tespit tutanaklarının analizlerine göre en çok risk taşıyan hat ve noktalara bugüne kadar 13 bin 100 metre motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemleri kurduk. Bu yıl içerisinde de 35 bin 650 metre oto korkuluk sistemi daha yapacağız. Buradan karayollarında seyreden diğer tüm araç sürücülerine seslenmek istiyorum. Karayollarında her tür ve model araçlarımızın ortak kullanım hakkı bulunmaktadır. Araçlarımızdaki tekerlek sayısı, bize öncelik ve geçiş üstünlüğü vermez. Özellikle büyük araçların yanlarındaki kör noktaları da gören ayna sisteminin yaygınlaştırılması gerekiyor” dedi.

“Kıymetli kuryelerimizi yürekten kutluyorum”

Pandemi döneminde motokuryelerin büyük bir fedakarlıkla çalıştığına vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizde belirli bir yaygınlıkta olan elektronik alışveriş ve kapıya teslim sistemi, Covid-19 pandemi sürecinde katlanarak arttı. İnsanların sokağa bile çıkamadıkları bu süreçte onların gıda ve her türlü ihtiyaçlarını kapılarına kadar götüren kıymetli kuryelerimizi yürekten kutluyorum. Bu bir bilinç işidir. Tüm sürücülerimizin bu konuda bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılmasına yönelik her türlü etkinliklere destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Tırıyla, otomobiliyle, otobüs ve motosikletiyle sizler karayollarımızın vazgeçilmez aktörlerisiniz. Bizler yeni yapılan otoyollarımızda akıllı ulaşım sistemlerinin en gelişmiş kontrol ve denetim sistemlerini 7 gün 24 saat esasına göre uyguluyoruz. Kazaların azaltılması, can kayıplarının ve yaralanmaların azaltılması, hatta hiç olmaması, hızlı, güvenli ve konforlu yolculuk yapılması bizim, sizin ve tüm ülkemizin hakkıdır. Hakkımız, bir başkasının hakkını gasp etmek demek değildir. Trafik, ihmali, dalgınlığı, kuralsızlığı asla tolore etmiyor. Bedeli ağır ve katlanılmaz oluyor. Bu bilincin ülkemizde yaygınlaşması için tüm birim ve bakanlıklarımızla canla başla çalışıyoruz. Bu yöndeki faaliyetlerimizi daha da ileriye taşımak için tüm birimlerimiz arasındaki eşgüdüm ve ortak çalışma imkanlarını artırmaya devam edeceğiz. Siz sürücü kardeşlerimizle omuz omuza bu bilinci daha da yaygınlaştıracağız. Bu duygularla sizleri selamlıyor, kazasız belasız, emniyetli sürüşler diliyorum” diye konuştu.

“Motorcuların en büyük korkuları otoyollardaki bariyerler”

Motor kazaları gördüğünde kendini sorumlu hissettiğini belirten Kenan Sofuoğlu ise, “Benim gibi bu ülkede milyonlarca motorcu var ve bu motorcuların en büyük korkuları otoyollardaki bariyerler. Bu konuda daha önce Türkiye Motosiklet Platformu ile çalışma başlattık ama çalışmamız istediğimiz hızda ilerleyemedi. Belli noktalarda yaptık ama yeterli değildi. Her geçen gün bir kardeşinizin motosikletle kaza yapıp öldüğü haberini alıyoruz ve bu bizi gerçekten üzüyor. Özellikle motor camiasında olan biri olarak kendimi bu konularda sorumlu tutuyorum. Çünkü birçok gence vesile olduk. Sporcu kariyerimizden sonra da motosikletle yapmış olduğumuz her türlü konuda, görmüş olduğumuz kazalarda kendimi sorumlu tutuyorum. Bugün çok mutluyum, çünkü sayın bakanımız bu konuya önem vereceğini ve bu işi hızlandıracağını dile getirdi. İnşallah bugünden sonra her yerde bariyerlerin çoğaldığını göreceğiz” dedi.

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