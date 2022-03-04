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Bakan Karaismailoğlu: "Montrö’nün bize verdiği yetkiler, hem Türkiye’nin savaş durumunda olması halinde yapacakları ve buradaki yetkileriyle ilgili gayet açık ve net görevlerimiz ve sorumluluklarımız var. Bunları da şimdiye kadar yerine geti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen sektör seminerlerinin “Türkiye’nin Ulaştırma Politikaları” konulu açılış dersine katıldı.
Politika 04.03.2022, 11:20
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen sektör seminerlerinin “Türkiye’nin Ulaştırma Politikaları” konulu açılış dersine katıldı.