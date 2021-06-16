Bakan Karaismailoğlu Mardin’de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin’de bir dizi temasta bulundu.

Mardin-Midyat karayolunun temel atma törenini gerçekleştirmek üzere Mardin’de gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, temel atma töreninin ardından bir dizi temasta bulundu. Zekiye Midyat Aile Kadın Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu’nun bir sonraki durağı Mor Gabriel Manastırı oldu ardından çarşı esnafını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında çarşı esnafı Bakan Karaismailoğlu’na kahve, badem şekeri ve tespih hediye etti, güvercin uçurdu. Tarihi Gelüşke Hanı’nda yapılan müzik dinletisinin ardından Bakan Karaismailoğlu, Midyat Konuk Evi’ni ziyaret ederek Mardin’e özgü olan reyhani oyununu izledi.