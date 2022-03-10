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Bakan Karaismailoğlu: “Karla mücadeledeki çalışmalarımız olağanüstü bir halde devam ediyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu karla mücadele çalışmalarına ilişkin İstanbul Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, “Bütün ekiplerimizle karla mücadeledeki çalışmalarımız olağanüstü bir halde devam ediyor. İnşallah herhangi bir sıkıntıyı yaşatmamak için özverili bir çalışma var. Vatandaşlarımıza bir sıkıntı yaşatmadan bu süreci atlatmanın çabası içindeyiz” dedi.

Politika 10.03.2022, 20:15
Bakan Karaismailoğlu: “Karla mücadeledeki çalışmalarımız olağanüstü bir halde devam ediyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu karla mücadele çalışmalarına ilişkin İstanbul Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, “Bütün ekiplerimizle karla mücadeledeki çalışmalarımız olağanüstü bir halde devam ediyor. İnşallah herhangi bir sıkıntıyı yaşatmamak için özverili bir çalışma var. Vatandaşlarımıza bir sıkıntı yaşatmadan bu süreci atlatmanın çabası içindeyiz” dedi.

Ankara’dan uçakla İstanbul’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, karla mücadele çalışmalarının devam ettiği İstanbul Havalimanı’ndaki Operasyon Kontrol Merkezi’ne (AOCC) gelerek incelemelerde bulundu. Burada İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin ve İstanbul Havalimanı CEO’u Kadri Samsunlu’nun da aralarında bulunduğu havalimanı yetkilileriyle toplantı yapan Bakan Karaismailoğlu, tedbirler hakkında bilgi aldı. İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Operasyon Kontrol Merkezi’ndeki çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler verdi.

“Vatandaşlarımıza bir sıkıntı yaşatmadan bu süreci atlatmanın çabası içindeyiz”

Toplantı sonrası İstanbul Havalimanında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bugün sabah saatlerinde başlayıp Pazar sabahına kadar devam edecek olan yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz. Özellikle Marmara Bölgesinde bütün ekiplerimizle karla mücadeledeki çalışmalarımız olağanüstü bir halde devam ediyor. İnşallah herhangi bir sıkıntıyı yaşatmamak için özverili bir çalışma var. Türkiye genelinde 68 bin kilometrelik yol ağımızda 440 adet karla mücadele merkezimizde karayollarımızda 13 bin tane çalışma arkadaşımız ve 12 bine yakın iş makinemizle karla mücadele yapıp yollarımızı açık tutmaya çalışıyoruz. Özellikle bugün başlayıp Pazar günü bitecek olan kar yağışının Marmara Bölgesinde olağanüstü vaziyet ediyoruz. Özellikle İstanbul’da Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolunda bu sabahın erken saatlerinde başlayan karla mücadelemiz devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde kamyonlar tırlar gibi ağır vasıtalar için kontrollü bir geçiş sağlamıştık. Şu an onu da ortadan kaldırdık herhangi bir kısıtlama yok yollarımızda. Bir taraftan karla mücadele ekiplerimiz yollarda, bir taraftan merkezlerimizde ekiplerimizden bilgi alarak mücadelemize devam ediyoruz. İnşallah bu kontrollü mücadelemizi Pazar sabahına kadar devam edeceğiz. İnşallah vatandaşlarımıza bir sıkıntı yaşatmadan bu süreci atlatmanın çabası içindeyiz” dedi.

“Sefer iptalleri olmadığı gibi seferlerde de gecikmeler yok”

İstanbul Havalimanındaki uçuşlarda bir problemin olmadığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı dünyanın transit merkezi göz bebeğimiz burada da olağanüstü bir mücadele var. Bütün arkadaşlarımız görevlerinin başındalar. Bizde biraz önce Ankara’dan uçakla geldik, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sefer iptalleri olmadığı gibi seferlerde de gecikmeler yok. Bugün İstanbul Havalimanında 752 uçuş planlanmıştı. Bu saate kadar 500’ü tamamlandı, gün içerisinde sayıyı tamamlayacağız. Yarın içinde cumartesi içinde planlarımızı yapmış durumdayız. Bugün bir problem yaşamadık Cuma ve Cumartesi akşam 18.00’e kadar herhangi bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

“Cumartesi 18.00, Pazar sabah 06.00 arasında sıkıntılı bir durum gözüküyor, tedbirlerimizi aldık”

“Bütün arkadaşlarımız nöbetteler” diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, “Cumartesi akşam saat 18.00 ile Pazar sabah saat 06.00’ya kadar sıkıntılı bir durum gözüküyor, onun içinde tedbirlerimiz aldık. İnşallah orada da bir sıkıntı yaşatmamak için mücadele edeceğiz. Cumartesi akşam ile Pazar sabahı arasındaki sıkıntılı süreci inşallah bütün ekiplerimizle süreci tamamlayacağız” dedi.

“Havayollarında yaşanabilecek gecikme için ek tren seferleri koyduk”

Ekiplerin Türkiye genelinde 7/24 görevde olduklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “7/24 Türkiye’nin bütün noktasında arkadaşlarımız görevlerinin başında, havayolu, karayolu ve demiryollarında özverili bir mücadele var. Ayrıca havayollarında yaşanabilecek gecikme için ek tren seferleri koyduk. Vatandaşlarımız hızlı trenleri de tercih edebilirler. Söylediğim gibi şu an için planlanan uçuşlarda sıkıntımız yok. Bütün arkadaşlarımıza, İstanbul Havalimanında, valilikteki, karayolları genel müdürlüğümüze, AFAD, Kızılay ekiplerimize, Jandarma ve emniyet genel müdürlüğündeki arkadaşlarımıza büyük özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bizlerde onlarla beraber inşallah Pazar günü akşama kadar süreci takip edeceğiz. İnşallah bu süreci bir sıkıntı görmeden atlamanın çabası içinde olacağız” şeklinde konuştu.

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