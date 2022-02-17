Bakan Karaismailoğlu, Kapıkule ve diğer gümrüklerdeki sorunları Bulgaristan ile görüştü

Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı NikolaySabev ile önemli görüşmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında şartların iyileştirilmesi ve kapasitenin arttırılması anlamında mutabık kaldıklarını söyledi.

Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında yaşanan yoğunluğun çözümü ve bu noktalardaki şartların iyileştirilmesi için harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı NikolaySabev ile görüştü. Bulgaristan Ulaştırma Bakanı ile görüştüklerini ve olumlu yanıtlar aldıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirdiği basın açıklamasında önemli açıklamalarda bulundu.

“Geçiş kapasitelerinde yüzde 30’lara varan artış yapılacak”

Öncelikli olarak Bulgaristan’a geçişlerde karayolunda yaşanan sıkıntıları görüştüklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu,“Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında aşırı derecede sıkıntılar var. Buraların şartlarının iyileştirilmesi ve kapasitenin arttırılması anlamında mutabık kaldık. Bulgaristan’ın yeni ulaştırma ve haberleşme bakanı konulara çok vakıf. Bu yüzden bu konularla ilgili iyi bir iletişime girdik. Bundan sonra iletişimimiz de devam edecek. Kısa vadede kapılardaki geçiş kapasitelerinde yüzde 30’lara varan artış yapılacağını bize söylediler” dedi.

“İlave geçiş kapılarının yapılmasıyla ilgili görüşmeler yaptık”

Kalıcı olarak ilave geçiş kapılarının yapılmasıyla ilgili önemli çalışmalar olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, “İnşallah 6 ay içerisinde bu kalıcı yapıların hayata geçeceğini ve önemli gelişmeler olacağı konusunda hem fikir olduk. Karayolu transit geçişlerde olsun ikili geçişlerde olsun Bulgaristan’da iyi ilişkilerimiz devam edecek. Buradaki taşımacılarımızın yaşadığı sorunları minimuma indirmek için el birliği ile çalışacağız. Kapasiteler, ihracat rakamları üretim tüketim arttıkça bu lojistik hareketlilikler artarak devam edecek. Bu günkü sayıların çok daha üstüne çıkacak. Bu yüzden hem karayolundaki kapasiteyi arttırmamız hem de oradaki alternatif güzergahları faaliyete geçirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Demiryolundaki kapasitenin arttırılması konusunda önemli çalışmalar yapacağız”

Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Çerkezköy-Kapıkule kısmının faaliyete alınacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, bunun Lojistiğin gelişimi açısından çok önemli bir koridor olduğuna değindi. Edirne’nin Çin’den Londra’ya uzanan Demir İpek Yolu’nun da kalbinde olan bir yer olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Burası önümüzdeki yıllarda uzun vadede çok önemli bir fonksiyon üstlenecek. Çünkü kuzey koridordaki 710 milyar dolarlık ticaret hacminin yüzde 30’unu orta koridora alma hedefimiz var. Burada biz üzerimize düşen planlamaları yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor. Bulgaristan’da da bu konuda aynı fikirde olduğumuzu aynı önemi gösterdiklerini bizlere özellikle üstüne basarak söylediler. Özellikle demiryolu taşımalarında Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Türkiye Mart ayında İstanbul’da toplanma kararı almıştık. İnşallah demiryolundaki bu kapasitenin arttırılması ve modernizasyonun hızlıca yapılması konusunda önemli çalışmalar yapacağız” ifadelerine yer verdi.

“Bulgaristan ile ortak bildiri hazırladık”

Bulgaristan ile ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, toplantılar sonucunda da bunu tekrar gözlemlediklerini belirtti. İstişarelerin bundan sonra da devam edeceğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, toplantı sonrası hazırladıkları bildirinin takibini bakanlar düzeyinde takip edeceklerini ifade etti.

Bütün komşu ülkelerde güzergâhlardaki lojistik koridorlarında ülkelerle oluşan iyi işbirliklerinin artarak devam edeceğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “225 milyar dolar ticaret hacmimizin 500 milyar dolara çıkması için hem bu lojistik koridorlarının iyileştirilmesi, kapasitelerinin arttırılması çok önemli. O yüzden biz de üstümüze düşenin fazlasını yapmak için canla başla bütün ekibimizle çalışacağız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.