Bakan Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul’la lojistik iddiamızı denizlerimizde de perçinleyeceğiz"

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir dizi temaslar için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Stratejik projemiz Kanal İstanbul’la lojistik iddiamızı denizlerimizde de perçinleyeceğiz" dedi.

Bir dizi temaslar için Alanya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk olarak Alanya Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, meclis üyeleri ve birim amirleri tarafından çiçekle karşılanan Bakan Karaismailoğlu, ardından AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı binasına geçerek ziyarette bulundu. Daha sonra Bakan Karaismailoğlu beraberindeki heyetle birlikte yapımı devam eden Alanya Doğu Çevre Yolu’nun Mahmutlar şantiyesine gelerek proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, Antalya ile ilçelerinin turizmde olduğu gibi tarımda, sanayide ve ticarette de lider olması için altyapı yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.

“Dünyanın köprüsü haline geldik”

Karaismailoğlu, “Antalya’nın yeni altyapıya kavuşması demek, gelen turist sayısının artması demek, bölgenin daha da gelişmesi demek, iş demek, aş demek, gençlerimiz için yeni sosyal ve ekonomik olanaklar demek. Türkiye, artık, yatırımlar konusunda kağnı hızıyla karar alınan dönemleri geride bıraktı. Türkiye olarak adeta kabımıza sığmıyoruz. Ülkemiz, her alanda büyüyen, birbirinden önemli stratejik projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil, küresel planda da ana oyun kuruculardan biri haline gelmiş bir ülkedir. Hem üretim hem de tüketim bakımından en hızlı gelişen ve adeta dünyanın yeni ekonomik merkezi haline gelen Avrupa-Asya ve Afrika’nın kalbindeyiz. Bu coğrafi avantajımızı kazanımlara dönüştürmek hedefiyle ülkemizi bir lojistik süper güç haline getirmek için devasa projelerimizi hayata geçiriyoruz. Avrupa ve Uzakdoğu’yu bağlayan Orta Koridor’da hakimiyetimizi ilan ederek, dünyanın köprüsü haline geldik” dedi.

“Yatırımlarımız sadece batıyı kapsamıyor”

Kanal İstanbul projesiyle daha da iyi çalışmalar yapacaklarını söyleyen Karaismailoğlu, “Stratejik projemiz Kanal İstanbul’la lojistik iddiamızı denizlerimizde de perçinleyeceğiz. Bu projeler sayesinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere ülkemiz dünya ticaretinin kavşak noktası haline gelecektir. Yatırımlarımız sadece batıyı kapsamıyor. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarımızı dev limanlarla donatıyor, ülkenin iç kesimleriyle bağlantılarını güçlendiriyoruz. Ülkemizin doğusu ile güney doğusunu da kalkınmada avantajlı hale getirmek üzere köprüler, tüneller, demiryolları ile donatıyoruz. Neticede ’bütünsel kalkınma’ hedefiyle yola çıkan bizler, fırsat eşitliğini ve kalkınmada eşitliği yurt sathına yayıyoruz. Tüm bu projeler Türkiye’nin zenginleşmesi, dünyanın lider ekonomilerinden biri haline gelmesi içindir. Çocuklarımız ekonomik sorunları aşsın, dünyadaki akranlarıyla aynı olanaklara ve yaşam kalitesine sahip olsunlar diyedir” diye konuştu.

“Yıllık 19 milyar liraya yakın tasarruf sağlıyoruz”

18 yıldır yapılan yatırımlarla ilgili de konuşan Karaismailoğlu, “2003 yılından bu yana hükümetlerimiz döneminde ulaşım ve haberleşme yatırımlarına 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlarımız içinde kuşkusuz önemli payı yüzde 62’ye yakın orana tekabül eden 670 milyar 200 milyon lira ile karayolları yatırımlarımız almaktadır. 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, hükümetlerimiz döneminde 3,6 kat artırarak, 28 bin 204 kilometreye çıkardık. Bu rakamı 2023 yılında 39 bin kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Hükümetlerimiz öncesinde, yalnızca 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlı iken, bugün tam 77 ilimizi bu imkana kavuşturduk. 2003’te bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuza, bin 809 kilometre daha ekleyerek, 3 bin 523 kilometreye ulaştırdık. Karayollarımızda seyreden araç sayısı son 13 yılda yüzde 80 oranında artarken, kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 79 oranında azalma oldu. Bölünmüş yollarımızdaki hızımızı, saatte 40 kilometreden, 88 kilometreye çıkarırken, seyahat süresini yarıya indirdik. Yollarımızın işletme performansının artırılmasıyla, bugün, zaman ve akaryakıttan yıllık 19 milyar liraya yakın tasarruf sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ekonomik katkı sayesinde yüz binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlıyoruz”

Ulaşım yatırımlarından da bahseden Karaismailoğlu şunları söyledi:

“Bugüne kadar Antalya’nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 2 milyar 264 milyonu yap-işlet devret kapsamında olmak üzere toplam 21 milyar 887 milyon liraya yakın harcama yaptık. 2003’te ilimizde ancak 197 kilometre bölünmüş yol var iken, 468 kilometre daha yol yaparak, bu standarttaki yol uzunluğunu 665 kilometreye çıkardık. 2003’te yolların sadece 122 kilometresi bitümlü sıcak kaplamalı iken, 766 kilometre daha bu standartta yol yaparak, 888 kilometreye uzattık. Antalya il genelinde halen, 918 kilometresi devlet, 857 kilometresi ise il yolu olmak üzere, toplam 1.775 kilometre yol ağı bulunmaktadır. Bunun yanında, 15’i tek tüp, 4’ü çift tüp olmak üzere toplamda 18 bin 889 metre uzunluğunda 19 adet tüneli tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. İl genelinde yaptığımız 154 köprünün toplam uzunluğunu 17 bin 753 metreye ulaştırdık. Antalya’da, karayolu çalışmaları için 1993-2002 yılları arasında 4 milyar 342 milyon lira harcama yapılırken, hükümetlerimiz döneminde bu miktar, yüzde 295 artış ile 17 milyar 132 milyon liraya ulaştı. Bugün Antalya il genelinde devam eden 14 büyük karayolu projesinin toplam maliyeti 7 milyar 95 milyon lirayı aştı. Turizmi ve turizm gelirlerini geliştirmek yatırımlarla mümkün oluyor. Aynı tarım, sanayi ve ihracat açısından olduğu gibi. Geliştirilen projelerden sadece hazinemiz milyarlarca euro kazanıyor. Ortaya koyduğumuz ekonomik katkı sayesinde yüz binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlıyoruz. Aynı şekilde burada devam eden karayolu yatırımlarının tamamlanması ile Antalya ve çevre iller daha da gelişecek. Yapımına 2006 yılında başladığımız Alanya Doğu Çevre Yolu projesinin toplam uzunluğu 15 kilometre, bedeli 607 milyon 825 bin liradır. Hasbahçe-Kargıcak arasında mevcut sahil yolunun kuzeyinden geçiş sağlayacak yolumuzun 5 kilometresini bölünmüş ve bitümlü sıcak kaplamalı olarak tamamladık. Proje kapsamında inşa ettiğimiz 3 çift tüp tünel olan Dim, Oba ve Mahmutlar tünellerinin toplam uzunlukları 5 bin 195 metredir. Alanya Doğu Çevreyolu tamamlandığında, mevcutta 18 kilometre olan geçiş mesafesi, 15 kilometreye, seyahat süresi ise 30 dakikadan 10 dakikaya inecek. Öte yandan geçiş hızı, saatte 36 kilometreden 90 kilometreye çıkacak. Proje ile yılda zamandan 191 milyon 730 bin lira, akaryakıttan da 27 milyon 358 bin lira olmak üzere toplam 219 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevre yolumuzla birlikte yıllık ortalama 11 bin tonun üzerinde karbondioksit salınımının önüne geçeceğiz. Alanya Doğu Çevre Yolumuzun inşasını da hızlandırarak bir an önce nihayetlendireceğiz. Alanya halkına konforlu ve emniyetli çevre yolunu mümkün olan en kısa zamanda teslim edeceğiz.”

ALKÜ’yü ziyaret etti

Buradaki konuşmanın ardından Bakan Karaismailoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ni (ALKÜ) ziyaret etti. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ağırlandı.

Bakan Karaismailoğlu’nu karşılayan Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan ve ALKÜ heyeti daha sonra makama geçti. Rektörlük makamındaki görüşmede ALKÜ hakkında Bakan Adil Karaismailoğlu’na bilgiler veren Rektör Kalan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Başta şahsım olmak üzere ALKÜ olarak Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nu ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Kendisi yoğun programı içinde göstermiş olduğu nezaketle bizlere de zaman ayırarak teşrif etmişlerdir. Kendisine bir kez daha teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Ziyaretin sonunda Bakan Karaismailoğlu’na ALKÜ editörlüğünde basımı gerçekleştirilen Alaiye’den Alanya’ya adlı kitabın yanı sıra ALKÜ-DERM ürünleri ve Türk Bayrağı tablosu hediye edildi.

Bakan Karaismailoğlu Alanya ziyaretlerine AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Adem Murat Yücel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan partililer de eşlik etti.