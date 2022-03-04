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Bakan Karaismailoğlu: “Kanal İstanbul dedikodu siyasetine alet edilecek bir konu değildir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi’nde öğrencilerle birlikte sektör seminer derslerine katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul dedikodu siyasetine alet edilecek bir konu asla değildir” dedi.

Politika 04.03.2022, 13:55
Bakan Karaismailoğlu: “Kanal İstanbul dedikodu siyasetine alet edilecek bir konu değildir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi’nde öğrencilerle birlikte sektör seminer derslerine katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul dedikodu siyasetine alet edilecek bir konu asla değildir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen sektör seminerlerinin “Türkiye’nin Ulaştırma Politikaları” konulu açılış dersine katıldı. Açılış dersinde konuşan Karaismailoğlu, altyapının ülke için önemine değinerek, “Ulaştırma sektörün, bütün ilerlemenin önemli bir altyapısı. Ne kadar güçlü bir altyapısınız olursa ülkenin ekonomisine, istihdamına, üretimine, tarımına ve turizmine o düzeyde faydalı olursunuz. Bir bölgenin ulaşımına fazladan alternatifin olmasının yanı sıra konforlu, güçlü ve hızlı olması o bölgenin dinamiklerini yerinden oynatıyor ve pozitif yönde katkı sağlıyor. Ben de son 20 yıldır ülkemizde yaşanan ulaştırmadaki altın çağı sizlere özetleyeceğim” ifadelerini kullandı.

“20 yılda 1 trilyon 613 milyon liralık yatırım hamlesi yapıldı"

2002 ve öncesindeki ulaştırma ve altyapı yetersizliğine dikkat çeken Karaismailoğlu, “2002 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider olduğunda bu altyapı eksikliği gün yüzüne çıktı. Bizim büyük hedeflerimiz vardı ve bu büyük hedeflere ulaşmak için güçlü bir ulaştırma altyapısı gerekiyordu. 20 yılda 1 trilyon 613 milyon liralık yatırım hamlesi yapıldı. Bakanlık olarak insan, yük ve veri taşıyoruz. Bunu da en kısa sürede, en hızlı şekilde güvenli ve konforlu şekilde taşımak zorundayız. Önce altyapıyı yapacağız ve daha sonra milletimizin hizmetine sunacağız. Mobilite, lojistik, dijitalleşme odaklarında insan ve yük taşımayı en konforlu, hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

2053 vizyonunda sürdürülebilir bir politika izlendiğini kaydeden Karaismailoğlu, 2002 yılında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağının şu anda 28 bin 530 kilometreye çıkarıldığını ve 2053 hedefinin 38 bin kilometre olduğunu dile getirdi. 20 yıl önce 10 bin 959 kilometre bölünmüş demiryolu ağının olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, şu an 13 bin 22 kilometre hat olduğunu kaydetti. Ayrıca Karaismailoğlu, 26 olan havalimanı sayısının 61’e çıkarıldığını, 149 adet limanın ise 217’ye çıkarıldığını açıkladı.

“Kanal İstanbul dedikodu siyasetine alet edilecek bir konu asla değildir”

Kanal İstanbul projesinin kısır siyasi konulara alet edilemeyecek bir proje olduğunu aktaran Karaismailoğlu, “Dünyadaki ticari hareketliliğin yüzde 90’ı denizlerden yapılıyor. Bu denizleri de yöneten önemli limanlar var Singapur ve Roterdam Limanı gibi. İnşallah önümüzdeki yıllarda İstanbul böyle lojistik bir limana sahip olacak. Kanal İstanbul ile birlikte büyük bir planlama yapıyoruz. Bazıları ‘Kanal İstanbul’a ne gerek var?’ gibi sorular

soruyor. Biz bir devletiz ve problemi görüyoruz. Bizim büyük hedeflerimiz var, söylediğim ticaret hacimlerine hazırlıklı olmak, önümüzdeki yıllarda aşırı şekilde çıkacak sıkıntıları çözmek için bugünden planlama yapmak gerekiyor. Kanal İstanbul da bunun bir sonucudur. Kanal İstanbul dedikodu siyasetine alet edilecek bir konu asla değildir. Bunu özellikle ülkeyi yönetmeye talip olan insanların konuşması onları gülünç duruma düşürüyor” diye konuştu.

Marmara Denizi’nde oluştan trafiğe dikkat çeken Karaismailoğlu, bekleme sürelerinin ilerleyen zamanlarda haftalara çıkacağını ve Marmara Denizi’nin bu bekleme süresini kaldıramayacağını dile getirdi. Karaismailoğlu, bu sebepten ötürü İstanbul Boğazı’na alternatif bir yol daha yapılması gerektiğini belirtti.

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