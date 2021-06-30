Bakan Karaismailoğlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı’na video konferansla katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Üretim sistemlerimizdeki kesintisiz çalışma ile birlikte gelişmiş ulaşım modlarımızın da desteği ile 2021 yılının ilk çeyreğinde, ülkemizin ihracatı yüzde 42,2 oranında artarak 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yöntemi ile katıldığı İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısında 2020 yılında Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına aldığını belirterek pek çok gelişmiş ülkenin ekonomisinde daralmalar olmasına rağmen, Türkiye’nin bu zor dönemi yüzde 1,8 büyüyerek kapattığını vurguladı.

“Türkiye’nin ihracat oranı 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 42,2 arttı”

Türkiye’nin büyümeye devam ettiğinin altını çizen Karaismailoğlu, “Ülkemiz bu zor dönemde izlediği politikalar ile etkileri en aza indirmeyi başardı. Birkaç gün önce Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 2021 yılında Türkiye için yüzde 5 olarak açıkladığı büyüme beklentisini, yukarı yönlü yarım puan revize ederek yüzde 5,5’e yükseltti. Üretim sistemlerimizdeki kesintisiz çalışma ile birlikte, gelişmiş ulaşım modlarımızın da desteği ile 2021 yılının ilk çeyreğinde, ülkemizin ihracatı yüzde 42,2 oranında artarak; 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı” açıklamasında bulundu.

“İzmir’in Türkiye’nin vitrini olmasını istiyoruz”

İzmir’in liman kenti olmasının yanı sıra tarım, sanayi faaliyetleri, ham madde kaynakları, nitelikli işgücü ve ulaşım olanaklarının genişliği ile Türk ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olduğuna vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, “Sanayimizde üretilen mallar, dünya standartları ölçüsünde kaliteye sahip. Hem iç hem de dış pazarlarda itibar sahibi. İzmir, geçmişten bugüne Türkiye’nin Batı dünyasına açılan en önemli kapılarından biri oldu. Ancak biz, İzmir’in çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. İstiyoruz ki İzmir sadece Batı’ya açılan bir kapı olarak kalmasın. Her şeyiyle Türkiye’nin vitrini olsun. Bu nedenle de İzmir’in ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösteriyoruz” diye konuştu.

“8-9 saat süren İstanbul-İzmir yolculuğunu, 3,5 saate indirdik”

Bakan Karaismailoğlu, son 19 Yılda İzmir’e ulaşım ve iletişim yatırımları için 13 milyar 190 milyon Türk Lirası Yap-İşlet-Devlet modeli kapsamında olmak üzere yaklaşık 35 milyar lira harcadıklarını kaydetti. İzmir’e yatırımların yoğun bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“İzmir’in 2003’te 430 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğuna, 523 kilometre daha ekleyerek toplamda 953 kilometreye ulaştık. Türkiye’nin en büyük YİD Projelerinden biri olan İzmir İstanbul Otoyolu’nu tamamladık. Böylece ortalama 8-9 saat süren İstanbul-İzmir yolculuğunu, 3,5 saate indirdik ve İzmir’i adeta İstanbul’a kapı komşusu yaptık. Otoyolun yanı sıra karayolları yatırımlarımız ile şehrimizin Bursa’ya ulaşımını 1 saate, Balıkesir’le mesafesini 2 saate, Eskişehir’e ulaşımını ise 2-2,5 saat aralığına düşürdük.”

“Hızlı Tren Projesi Ankara-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek”

İzmir’e yapılan yatırımların her alanda devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Şehrimize olan yatırımlarımız ise otoyol ve karayolları ile sınırlı kalmadı. Ankara-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve İzmir’i yüksek hızlı demiryolu ağına bağlayacak olan İzmir-Ankara HT projesini başlattık. Projemizin yapımı etap etap hızla devam ediyor. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin bitişiğinde inşa ettiğimiz Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile Kemalpaşa’yı lojistik sektörün ve sanayinin nabzını tutacak bir merkeze dönüştürüyoruz. Adnan Menderes Havalimanı’nı yeni iç ve dış hatlar terminalleri ile Avrupa’nın en modern yapıya sahip havalimanlarından biri yaptık. Mimarisi ve estetiğiyle, ferah, kullanışlı ve son teknoloji ile donatılmış alt ve üst yapısıyla İzmir’i, kendisine yakışır bir havalimanına kavuşturduk. Bölgede oluşan yüklerin denizyolu ile taşınması ve Doğu Akdeniz’de, ana konteyner taşımacılığında, ülkemizin rol üstlenmesini sağlamak amacıyla Çandarlı Limanı projesini başlattık. Rotamız denizcilikte lider ülke konumuna gelerek, İzmir’in bu alandaki mevcudiyetini daha da güçlendirmek” dedi.

“Türkiye ve İzmir’de gençler için istihdam alanları oluşturacağız”

Hedeflerinin Türkiye’yi dünyanın yeni lojistik gücü haline dönüştürerek; Türkiye’de ve İzmir’de istihdam alanları oluşturup, gençlere daha fazla iş olanağı sunmak olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Hedefimiz İzmir’in üretimden sanayiye her alanda daha çok üreten, daha refah bir şehir olmasını sağlamak. Bu yolda hep birlikte adım atmanın, ortak akıl ile hareket etmenin çok değerli olduğuna inanıyoruz. Ne kadar engel olmaya çalışsalar da ülkemizi hak ettiği gibi küresel bir aktör hâline getirecek projelerimizden de vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.