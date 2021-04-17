banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Twitter çöktü mü?
Twitter çöktü mü?
Yargıdan emsal ''sosyal medya paylaşımı'' kararı
Yargıdan emsal ''sosyal medya paylaşımı'' kararı
Adalardan toplanan atlar nereye kayboldu?
Adalardan toplanan atlar nereye kayboldu?
Sosyete dünyası bu filmi konuşuyor!
Sosyete dünyası bu filmi konuşuyor!

Bakan Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman’ın tarihi ilçesinde bulunan Hasankeyf-2 köprüsünün açılışının ardından taşınan tarihi eserleri yeni yerinde inceledi.

Politika 17.04.2021, 17:55
2
Bakan Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman’ın tarihi ilçesinde bulunan Hasankeyf-2 köprüsünün açılışının ardından taşınan tarihi eserleri yeni yerinde inceledi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hasankeyf-2 Köprüsü’nün açılışı için Batman’a geldi. Açılış sonrası Bakan Karaismailoğlu Hasankeyf’in yeni yerleşkesine taşınan tarihi yapıları gezdi. Burada eserlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu Hasankeyf Müzesini gezdi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf’ten ayrıldı.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
11°
parçalı bulutlu