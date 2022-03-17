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Bakan Karaismailoğlu, gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprü’nde Avrupa’dan Asya’ya yürüdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde Avrupa’dan Asya’ya yürüdü.

Politika 17.03.2022, 09:07
Bakan Karaismailoğlu, gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprü’nde Avrupa’dan Asya’ya yürüdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde Avrupa’dan Asya’ya yürüdü.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü için son hazırlıklar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, beraberindekiler ve basın mensupları, Gelibolu (Avrupa) ilçesindeki Sütlüce şantiyesinden 4 bin 608 metre yürüyerek Lapseki’deki Şekerkaya şantiyesine geldi. Burada gün doğumunu izleyen Bakan Karaismailoğlu, beraberindekilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Köprünün tam ortasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, “ Arkadaşlar bugün 17 Mart, yarın 18 Mart. Muhteşem bir gün. Çanakkale Zaferi’mizin 107’nci yıldönümü, sabırsızlıkla bekliyoruz. Hakikaten Türkiye tarihine, dünya tarihine geçecek yarın çok önemli bir açılış var. 1915 Çanakkale Köprüsü, çok heyecanlıyız. Hazırlık aşaması 10 yıl süren ve 4 yıl gibi çok kısa bir sürede bitiren dünyanın en geniş açıklıklı ve en yüksek çelik ayaklara sahip 1915 Çanakkale Köprüsü’nü yarın saat 16.00 itibariyle hizmete açacağız. Bu açılış Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle olacak. Bu köprü muhteşem bir köprü, bir abide gibi adeta Çanakkale’de yükseldi. 18 Mart’ta açılması ve şehit kanlarıyla sulanmış Çanakkale’de böyle bir eserin ortaya çıkmış olması ve yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmete edecek bu kıymetli eserin açılışı ve buraya katkıda bulunan bütün arkadaşlarımla bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını gurur duyar bir projeyi yarın hizmete açıyoruz. Köprümüz sembollerin köprüsü, 18 Mart 3’üncü ayın 18’i, 318 metrelik çelik ayak yüksekliği, 2023 metre 2 çelik ayak arası açıklığıyla Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ithafen ve Seyit Onbaşı’nın 16 metrelik simge top mermileriyle birlikte 334 metreye kadar çıkacak çok önemli bir eseri, içinde binlerce matematik formülünü barındıran teknolojik ve mühendislik açısından aslında bir deha ürünü. Böyle kıymetli eseri Türkiye Cumhuriyeti’ne ve dünyaya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. O yüzden çok sabırsızlanıyoruz. Şuanda köprünün tam ortasındayız ve gün doğumunu köprünün ortasında karşıladık. Bu köprü açıldıktan sonra, köprüyle birlikte 100 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyolu hem Çanakkale’ye, hem Marmara Bölgesine, hem Ege bölgesine ve özellikle ülkemizin Batı kesimlerinde çok büyük değişimlere neden olacak. Bölgedeki istihdam, üretim, sanayi, teknoloji, turizmde, tarımda muhteşem gelişmeler olacak. Burası Avrupa’nın çıkış yolu, bir lojistik koridoru olarak yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek. Bütün vatandaşlarımızı yarın gelebilecekleri Çanakkale’ye, gelemeyecekleri televizyonların başında bu muhteşem eserin açılışına bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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