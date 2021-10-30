Bakan Karaismailoğlu, Gaziantep Havaalanı yeni terminalini inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılacak olan Gaziantep Havaalanı yeni Terminali’nde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden ve bitme noktasına gelen terminal hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bir dizi ziyaret için Kilis’e gidecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ve apron inşaat alanında incelemelerde bulundu. İnşaat hakkında yetkililerden bilgiler alan Bakan Karaismailoğlu, bitme noktasına gelen yeni terminali gezdi. Bakan Karaismailoğlu’na Gaziantep Valisi Davut Gül ve protokol üyeleri eşlik etti.