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Bakan Karaismailoğlu, engelli vatandaşlarla 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yürüdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, Türkiye’nin farklı illerinden gelen görme ve bedensel engelli vatandaşlarla köprünün ortasına kadar yürüdü.

Politika 17.03.2022, 12:34
Bakan Karaismailoğlu, engelli vatandaşlarla 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yürüdü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, Türkiye’nin farklı illerinden gelen görme ve bedensel engelli vatandaşlarla köprünün ortasına kadar yürüdü.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde tüm hazırlıklar tamamlandı. Dün Çanakkale’ye gelerek, havadan ve karadan incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün de Gelibolu gişelerinden köprünün ortasına kadar görme ve bedensel engelli vatandaşlarla yürüdü.

Yürüyüş önceki açıklamalarda bulunan, “Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünde, 2023 Vizyon Projelerimizden olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprümüzü hizmete açıyor olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın, Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte, yolun altın halkası olan 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını yapacağız.1915 Çanakkale Köprüsü; adı, mimari tasarımı ve teknik özellikleri ile aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan, Çanakkale Boğazı’na vurulan mühür ve eşsiz bir abidedir” dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün tarih ve sembollerin projesi olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, “Köprümüz, enlerin, ilklerin ve rekorların projesidir. 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770’er metre yan açıklıkları ile birlikte köprümüz 3 bin 563 metre uzunluğunda. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu da 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Dünyada bu kadar uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli tasarlanan ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metre kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle deniz seviyesinden 334 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulelere sahip asma köprüsü olacak. 1915 Çanakkale Köprümüz bizim için çok kıymetli olan pek çok sembolü bağrında taşıyor: 2 bin 23 metre orta açıklık, Cumhuriyet’imizin 100. yılı olan 2023’e atıftır. 318 metrelik çelik kuleleri, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’ne işarettir. 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürleri, top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayan Seyit Onbaşı’ya saygımız, selamımızdır. Kırmızı-beyaz renkli kuleler, al bayrağımızı işaret eder. 4 yıllık yapım süresi boyunca 30 bin çalışma arkadaşımız en yoğun zaman da 6 bin personel ve 740 adet iş makinesi ile gece-gündüz çalışarak tamamladığımız projemiz, hem şehit ecdadımıza vefa borcumuz ve hem de ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatıdır. Projemizin sembol ve tarihi özellikleri yanı sıra, teknik özellikleri ile de ülkemizdeki örnek ve lider projeler arasında yer alıyor. Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte Çanakkale Köprümüzün akıllı ulaşım sistemleri ile donatıldı. Proje kapsamında; 225 bin 250 metre uzunluğunda Fiber Optik İletişim Altyapısı,34 Değişken Mesaj İşaretleri, 62 Olay Algılama Kamera Sistemi,6 Meteoroloji Ölçüm İstasyonu,1 Adet Felaket Kurtarma Merkezi ve 1 Adet Acil Çağrı Sistemi gibi önemli Akıllı Ulaşım Sistemleri kullanıldı. Sis, buzlanma ve kaza riskleri, kontrol merkezlerinde 7/24 esasına göre yapay zekâ ile izleniyor. Türkiye’de ilk kez uygulayacağımız LED Otoyol Aydınlatma Sistemi ile diğer sistemlere göre yılda 3 milyon 530 bin kilovatsaate yakın enerji tasarrufu sağlayacağız. Bu şekilde 300 ton karbon salınımının önüne geçeceğiz. Köprü ve otoyol projemiz kapsamında da 540 bini otoyol güzergahında olmak üzere toplamda 1 milyon 540 bin ağaç dikildi. Büyük resme baktığımızda ise Malkara-Çanakkale Otoyolu’muz, 324 kilometrelik Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu projesinin önemli bir parçasıdır. Bu otoyolumuz aynı zamanda, Gebze-İzmir Otoyolu’na bağlandığında, tüm Marmara Denizi’ni çevreleyen otoyolu zincirinin devamı olacak. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve Çanakkale Boğazı’nın yakut gerdanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde, Avrupa ve Trakya’dan gelen trafik yükü, Kuzey Marmara’yı dolanmadan, Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege’ye ulaşacak” diye konuştu.

Otoyollarımızın hizmete girmesiyle, Trakya ile birlikte, Batı Anadolu ve Ege’nin -hatta Batı Akdeniz Bölgesi’nin- ulaşım, üretim, sanayi, ticaret ve hizmet sektörü de canlanacak. Türkiye ve boğazlarımız 1915’te ne kadar önemli ise, 2023’te, 2053’te ve 2071’de de o kadar önemli olacaktır. Dünya durdukça, bu bölge ve ülkemiz önemini hep koruyacaktır. Biz, stratejik konumumuzun gereği olarak, tüm ulaşım sistemlerimizi, birbirleri ve dünya ulaşım ağı ile entegreli bir şekilde planlıyoruz.1915 Çanakkale Köprüsü; şehitlerimize vefa borcudur, ecdada saygı ve geleceğe armağandır. Lider Türkiye’nin göstergesidir. Çanakkale Boğazı’na takılan ‘yakut’ bir gerdanlıktır” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından, Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, görme ve bedensel engelli vatandaşlarla Gelibolu gişelerinden köprünün ortasına yürüyüş yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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