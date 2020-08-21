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Bakan Karaismailoğlu: “Denizcilikte bölgemizde lider ülke olacağız”

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU, İSTANBUL VE MARMARA, EGE, AKDENİZ, KARADENİZ BÖLGELERİ (İMEAK) DENİZ TİCARET ODASI'NI ZİYARET EDEREK, YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU, BUGÜNKÜ VE GELECEKTEKİ HEDEFLERİNE YÖNELİK BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Politika 21.08.2020, 14:38
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Bakan Karaismailoğlu: “Denizcilikte bölgemizde lider ülke olacağız”

Denizcilik sektöründen temsilciler ile görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Sektörün sorunları bizim sorunlarımız. Sektörün gelişmesi için canla başla çalışıyoruz. Denizcilikte bölgemizde lider ülke olacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle denizcilik sektörünün durumu, bugünkü ve gelecekteki hedeflerine yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda denizcilik sektörünün geliştirilmesi ve deniz taşımacılığında Türk sahipli gemilerin payının artırılması, kıyı tesislerinde hizmet kalemlerinin belirlenmesi, gemi ve yat acenteleri yönetmelik taslağı, yat inşa ve yan sanayi ile yat tamir bakım işletmelerinin yer sorunları ile denizcilik eğitiminin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Karaismailoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkedeki denizcilik sektörünün son 18 yılda yapılan yatırım, destek ve projelerle önemli düzeye geldiğini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak denizciliğin gelişmesi ve çok daha ileri düzeye taşınması için sektör temsilcileri ile bir araya geldiklerini ifade eden Karaismailoğlu, “Sektöre yaptığımız her yatırımda ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Bakanlık olarak denizcilik sektörünün gelişmesi ve çok daha ileri düzeye taşınması için sektör temsilcileri ile ortak aklı işletiyoruz. Sektörün sorunlarını bizim sorunlarımız olarak görüyoruz. Mavi Vatanımızı hak ettiği yerlere çıkarmak ve denizlerimizin ülke ekonomisine katkısını artırmak ve sektörü geliştirebilmek için canla başla çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Sektöre verdiğimiz destek meyvelerini vermeye başladı”

Bakan Karaismailoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerin ulaşım, ticaret, turizm ve doğal kaynaklar bakımından büyük imkanlar sağladığına işaret ederek, “Tersanelerimizden limanlarımıza, sahillerimizden açık denizlerimize kadar sektörümüze verdiğimiz destek meyvelerini vermeye başladı. Denizlerimizin sunduğu katma değeri yüksek imkanlardan daha fazla faydalanmamız gerekiyor. Bu gerçekten hareketle üretmeye, geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öğleden sonra vereceği müjde öncesinde verimli bir toplantı gerçekleştirdik" diyen Karaismailoğlu, “Ülkemiz denizlerinin bizlere sunduğu her türlü imkanı kullanarak, Türkiyemizi bölgesinde lider, dünyada önde gelen denizci bir ülke yapmak için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, sözlerine ilerleyen günlerde bu yapılan toplantıda tespit edilen verileri tekrar değerlendirmek üzere yetkililerle bir araya geleceklerini belirterek sonlandırdı.

Denizcilik sektörünün sorunları ele alındı

Toplantıda 9 ana başlık ele alındı. Tüm üyelerin maddeler üzerinde maddeler üzerinde görüşlerini ortaya koyduğu toplantıda, denizcilik sektörünün geliştirilmesi ve deniz taşımacılığında Türk sahipli gemilerin payının artırılması, kıyı tesislerinde hizmet kalemlerinin belirlenmesi, gemi ve yat acenteleri yönetmelik taslağı, limanlarda tekel acentelik durumu, limanlara girişte tek kart uygulaması, bayrak devletinin karada yetkilendirilmiş personel standartlarının uluslararası standartlardan daha ağır olması, denizcilik eğitimi veren meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve fakültelerin denizde güvenlik eğitim merkezinin bakım masrafları, tersane tekne imal çekek yeri işletme izin belgeleri ve denizcilik sektörü yer sorunları görüşülen konular oldu.

Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, İMEAK Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Genel Sekreter İsmet Salihoğlu ile birlikte derneğin yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra sektörün kamu ve özel kesim temsilcileri katıldı.

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