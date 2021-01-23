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Bakan Karaismailoğlu: “Dağları tünellerle deliyor, nehirleri köprülerle aşıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman’da köprülü kavşağın açılışına katıldı.

Politika 23.01.2021, 13:31
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Bakan Karaismailoğlu: “Dağları tünellerle deliyor, nehirleri köprülerle aşıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman’da köprülü kavşağın açılışına katıldı.

Adıyaman Valiliği ziyareti ve koordinasyon kurulu toplantısının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış programına katıldı.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ve Belediye Başkanı Süleyman Kılıç’ın açılış konuşmasının ardından konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, dağları tünellerle kazdıklarını, nehirleri köprülerle aştıklarını dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, “Medeniyetler beşiği Adıyaman’da, Altınşehir Köprülü Kavşağının açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Türkiye’nin bütünsel kalkınma hedeflerine ulaşması açısından ulaştırma ve haberleşme alt yapımızın eksiksiz bir şekilde tamamlanmasının önemini bilerek sadece Adıyaman’ı değil, 81 ilimizi ulaşımın her modunda dünya ile bağlıyoruz. Tarıma, sanayiye, turizme, ihracata, eğitime, kültüre, sosyal gelişime can suyu olmak için dağları tünellerle deliyor, nehirleri köprülerle aşıyoruz. Aşkla sevdiğimiz vatanımızın her köşesi ve her hanesi refaha kavuşmadan bize durmak yok. İnşallah 2023 yılı ve sonrasında Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda çok daha büyük adımlar atmış olacağız. Öyle ki 10’larca yıl nice projeyi ayağa kaldırdık, nice projeleri tamamladık. Kavşağın hizmete alınmasıyla birlikte geçiş süresi 5 dakikadan 1,5 dakikaya inecektir. Gölbaşı Adıyaman devlet yolu üzerinde inşa ettiğimiz kavşağımız, bin 410 metre uzunluğunda, 2x2 bölünmüş yol standardındadır. Bu kavşak ile şehirlerarası trafiğe alt geçide alarak kentin daha rahat geçilmesine imkan verilmiştir. Bu şekilde zamanda 18 milyon 700 bin lira, akaryakıttan 900 bin lira olmak üzere yılda 19 milyon 600 bin lira tasarruf sağlayacağız. Bizim için kökenler, diller, kimlikler, coğrafyalar yoktur, vatanın her karış toprağı ve bu toprak üzerinde yaşayan her insanımız mübarektir” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında açılış kurdelesi kesilerek, Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler köprülü kavşağı inceledi.
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