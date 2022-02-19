Bakan Karaismailoğlu: “Cumartesi günü Çanakkale Boğazı’na adeta bir mühür vurulmuş olacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Cumartesi günü Çanakkale Boğazı’na adeta bir mühür vurulmuş olacak” dedi.

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tam orta noktasında İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nden yaya olarak Asya’dan Avrupa’ya yürüdü. Bakan Karaismailoğlu, köprünün tam orta noktasın yaptığı açıklama ile projenin yüzyıllar boyu Türkiye’ye hizmet edeceğini duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu açıklamasının devamında, “Bir adım atarsak Avrupa’ya geçeceğiz, bir adım atarsak Asya’ya geçeceğiz. Dünyanın en büyük teknolojik işlerinden bir tanesini, Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandıran bir ekibin içerisinde olduğumuz için gurur duyuyoruz. Tabii bu bütün Türkiye Cumhuriyeti’nin bir projesi. Bu proje yüzyıllar boyu Türkiye’ye hizmet edecek. Burası çok önemli bir aks burası. Daha önce biliyorsunuz burada feribotun dışında ulaşım ve seyahat imkanı yoktu. Artık saatler süren yolculuk sadece 6 dakikaya düşecek. Cumartesi günü adeta Çanakkale Boğazı’na bir mühür vurulmuş olacak. Gurur veren işler. Bunun tabii ki bölgesine çok büyük katkıları olacak, üretimde, istihdamda, ticarette ve turizm konularında. Bunların hepsi güçlü bir altyapı üzerinde oluyor. Boğaz köprüsü Avrupa’ya açılan bir kapı olacak. Özellikle ülkemizin Batı kesimleri, Ege ve Marmara bölgesinin Avrupa’ya açılan kapısı olacak ve önemli bir ulaşım koridoru olacak” dedi.