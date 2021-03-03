Bakan Karaismailoğlu: “Bursa’yı Ankara-İstanbul hattına bağlamak için çalışmalar devam ediyor”

İstanbul hattına bağlamak için çalışmalar devam ediyor. Mersin-Gaziantep arasında yine altyapı çalışmaları devam ediyor. Üstyapı ihalesini de yaptık. Konya’yı Mersin’e bağlayan hattı tamamladığımızda demiryolları ağımızı genişleteceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Komisyon üyelerinin öneri ve görüşlerini dinleyen Bakan Karaismailoğlu, soruları da yanıtladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının proje ve yatırımlarının anlatıldığı sunumun ardından konuşan Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılına kadar yatırımların karayolları ağırlıklı olduğunu belirterek, karayolları yatırımlarında yoğun bir çaba sarf ettiklerini fakat son yıllarda demiryolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini dile getirdi. Karayolları yatırımları ile demiryolları yatırım oranlarının başa baş bir oran seyrettiğini dile getiren Karaismailoğlu, “Yatırımlarda demiryolu biraz daha yukarı çıkıp, karayolu biraz daha aşağı inecek. Ama özellikle Anadolu’daki karayolu yatırımlarımız devam edecek. Dengede tutarak yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Demiryolu yatırımları hem maliyet açısından yüksek hem de zaman alan işler olduğu için projelerin zamana yayılması gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

“Sanayi bölgeleri ve demir limanlarını demiryolu ağlarına bağlayıp, üreticinin lojistik maliyetlerini düşüreceğiz”

Yazın Ankara-Sivas hattını hizmete açacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Yine Konya’yı Karaman’a bağlayacağız. Öte yandan Bursa’yı Ankara-İstanbul hattına bağlamak için çalışmalar devam ediyor. Mersin-Gaziantep arasında yine altyapı çalışmaları devam ediyor. Üstyapı ihalesini de yaptık. Konya’yı Mersin’e bağlayan hattı tamamladığımızda demiryolları ağımızı genişleteceğiz. Yük hatlarında önemli çalışmalarımız var. Sanayi bölgeleri ve demir limanlarını demiryolu ağlarına bağlayıp, üreticinin lojistik maliyetlerini düşürme amaçlarımız var. Havayollarında ise altyapımızı oluşturduk” dedi.

“Yapılan yatırımların yüzde 18’i yap-işlet, yüzde 82’si bütçe ile yapılan yatırımlardır”

Yapılan yatırımların yüzde 18’inin yap-işlet modeli ile yüzde 82’sinin bütçe ile yapıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Bütün projeleri bir anda hayata geçirmek mümkün değil. Arkadaşlarımız fizibilite çalışmaları yapıyor. Dört bir koldan ülkemizin her bir noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Komisyon üyelerimizle istişare etmek ve görüş alışverişinde bulunmak için bugün burada toplandık. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bakanlığımıza problemlerin çözülme kısmında komisyon olarak elimizden gelen desteği vereceğiz”

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, “Komisyon olarak yatırımları üzerinde durduğumuz en önemli bakanlıklardan bir tanesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projeleri. Ulaştırma Bakanlığımız ile işbirliği içinde ortaya çıkabilecek problemlerin çözülme kısmında komisyon olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Ulaştırma Bakanlığımızın da değerli milletvekillerimizin görüşlerine imtina göstereceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.