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Bakan Karaismailoğlu: "Biz heykellerle değil, ekonomiye can verecek projelerle yatırım yapıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Biz Türkiye’nin geleceğine heykellerle değil, ekonomimize can verecek projelerle yatırım yapıyoruz" dedi.

Politika 12.02.2022, 15:23
Bakan Karaismailoğlu: "Biz heykellerle değil, ekonomiye can verecek projelerle yatırım yapıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Biz Türkiye’nin geleceğine heykellerle değil, ekonomimize can verecek projelerle yatırım yapıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa’daki ziyaretlerini sürdürüyor. Doğancı Barajı Tünel Şantiyesindeki çalışmalar hakkında görüşmeler yapan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra bir basın açıklaması düzenledi. Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinin kesişim ve geçiş bölgesinde yer alan Bursa’nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 29 milyar 500 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Bu yatırımlar içinde, karayolu yatırımları önemli yere sahip. 1993-2002 yılları arasında Bursa’nın karayolu yatırımları için yalnızca 4 milyar lira yatırım yapılırken, Hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 15 milyar liraya çıkardık. Bizim felsefemizde az laf çok iş yazar. Birileri gibi sadece söz söyleyip ertesi gün unutmuyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek, Türkiye’yi bir adım daha ileri taşımak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz" diye konuştu

"Bursa’da 18 ayrı yatırımın bedeli 3 milyar 405 milyon lira"

Karayollarının AK Parti’den önceki halini hatırlatan Karaismailoğlu, "Bozuk yollar, konforsuz ve güvensiz seyahat, yatırım yapılmayan il ve ilçeler, varlığı unutulmuş bir Bakanlık devraldık. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri ile ihmal edilen her ulaşım modunda olduğu gibi karayollarında da reform başlattık. Bursa’nın 20 yıl önceki halini hatırlatmak istiyorum. 2003’te Bursa’da sadece 194 kilometre bölünmüş yol varken, 406 kilometre daha yol yaparak, bu standarttaki yol uzunluğunu 600 kilometreye çıkardık. Şehir genelindeki karayollarının yarısına yakını bölünmüş yol olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bursa’daki bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu da 148 kilometreden alıp, 766 kilometreye çıkardık. Hükümetlerimiz döneminde, Bursa genelinde 278 kilometre tek yol yapım gerçekleştirdik. Bir adedi tek ve 3 adeti de çift tüp olmak üzere, toplamda 13 bin 129 metrelik 4 tünel inşa ettik. Şehirde yaptığımız 274 köprünün toplam uzunluğu 20 bin 801 kilometreye ulaşıyor. Halen Bursa genelinde devam eden 18 ayrı karayolu yatırımlarının toplam proje bedeli; 3 milyar 405 milyon liranın üzerindedir" dedi.

"Bursa Orhaneli yolu kısalacak"

"İstanbul-Bursa-İzmir güzergahındaki önemli kesimlerden birisi olan Bursa-Yalova Devlet Yolu üzerindeki Dürdane ayrımı köprülü kavşağını tamamlayıp, geçtiğimiz 15 Mart 2021’de hizmete açmıştık. 55 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde olan Dürdane ayrımı köprülü kavşağı, bölgedeki trafik yoğunluğun azalttığı gibi, transit geçişlere kolaylık getirip, kazaları da önlenmiştir" diyerek sözlerini sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bunun yanında; Bursa’nın turizm potansiyeline hizmet etmekte olan Bursa-Uludağ karayolunu da iyileştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin talepleri üzerine, şehir merkezi ile karayolları sorumluluk alanı arasında bulunan kesimin, bitümlü sıcak kaplamalı hale getiriyoruz. Yeşil Bursa’mızdaki bir diğer karayolu projemiz de ‘Bursa-Orhaneli Yolu Doğancı Baraj Varyantı’dır. Uzunluğu 3,5 kilometre olan proje kapsamında, 220 metrelik 1 adet viyadük ve bin 998 metrelik de 1 adet de tünel yer almaktadır. Önceki yıllarda tünelde 515 metre kazı destek çalışması yapılmıştı. İhale kapsamında tünel kazı destek çalışmalarına devam ediyoruz. Hat üzerindeki yolun arazi yapısından kaynaklı yoğun trafik ve kış şartlarındaki sel ve heyelandan dolayı ulaşım güçlükle yapılıyor. Tünelimizin hizmete açılmasıyla birlikte, 5,2 kilometre olan ulaşım mesafesi 1,6 kilometre daha kısalarak 3,6 kilometre olacak. Hattaki ulaşım süresi 15 dakikadan 3 dakikaya inecek. Hattın hizmete girmesiyle, zamandan 10 milyon lira, akaryakıttan ise 4 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 14 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bunun yanında 816 ton daha az emisyon salınımı olacak. Projenin tamamlanmasıyla Bursa-Keles-Orhaneli ayrımında bulunan kavşak çok daha güvenli hale gelecektir. Bu proje, ülkemizin kuzey-güney koridorunda bulunan Bursa ile İç Anadolu aksı olup, Bursa’yı Kütahya’ya bağlaması bakımından son derece önemlidir" dedi.

"Çanakkale Köprüsü Bursa’nın önemini daha da arttıracak"

TÜrkiye’nin doğu-batı ve kuzey-güney sanayi, tarım ve turizm hattının kavşak noktalarından olan Bursa’nın diğer ulaşım modlarıyla birlikte karayolları standardının yükseltilmesi için canla başla çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Tarihi, kültür ve turizmi ile de göz bebeğimiz olan Bursa için ne yapsak yeridir. Marmara Bölgesi’nin altın kolyesi Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte önümüzdeki günlerde hizmete açacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü’nün üzerinde yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi sayesinde Bursa’mızın bölgedeki önemi çok daha fazla artmaktadır. Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği destekle başlattığımız hizmet kervanına gece, gündüz devam ediyoruz. Tıpkı akarsular gibi, geçtikleri yerlerin üretim, istihdam, ticaret ve kültürel yaşamını canlandıran yolları yapmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı halka hizmeti, Hak’ka hizmet anlayışı ile yürüten hükümetlerimiz Bursa’nın ve Bursa’lı kardeşlerimizin yanında ve yakınında olmaya devam edecektir. Ülkenin hayrına yapılan yatırımları baltalayanlara rağmen, yaptığımız hizmetleri karalayanlara rağmen, kritik ve kriz dönemlerinde yerli ve millî tavır göstermeyenlere rağmen durmak yok yola devam" diye konştu.

"Türkiye’nin geleceğine heykellerle değil, ekeonomimize can verecek projelerle yatırım yapıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Biz Türkiye’nin geleceğine heykellerle değil, ekonomimize can verecek projelerle yatırım yapıyoruz. Karayollarının Türkiye’nin ticareti, tarımı, turizmi için stratejik önemde olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle mozaiğin parçalarını birleştirircesine karayollarımızla Türkiye’yi dünyaya bağlıyoruz. Son 20 yılda öyle bir ivme, öyle bir çıkış yakaladık ki, bundan sonra kimse yatırımları ihmal etmeye, yapılan bu yatırımları durdurmaya teşebbüs edemeyecek. Bu hizmetlerde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"

Karaismailoğlu, sabah Bursa metro şantiyesi, ardından TEKNOSAB ziyareti ve Hasanağa - Çalı yolundaki çalışmaları izledi.

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