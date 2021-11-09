Bakan Karaismailoğlu: “Biz Ankara’yı, İstanbul’u, İzmir’i birilerinin keyfine terk edemeyiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Biz canla başla durmadan çalışırken karşımızda hiçbir iş yapmadan projelerimize çökmek isteyen var. Onlara müsaade etmeyeceğiz. Bu projeleri bizim yaptığımızı anlatacağız. Biz Ankara’yı, İstanbul’u, İzmir’i birilerinin keyfine terk edemeyiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’nın Polatlı ilçesine yapılan Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı açılış törenine katıldıktan sonra AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, adı iyi olan bir partinin grup başkanvekilinin bir şehit yakınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulunduğunu dile getirerek, “Önce bunu reddetti, inkar etti. Provokasyon yapıldığını söyledi. Ancak video ve ses kayıtları olduğu için o gece kabul etmek durumunda kaldı. Ancak ne şehit ailemizden ne şehitlerimizin yakınından ne de milletimizden bir özür dilemedi. Daha sonra bu şahıs Grup Başkan Vekilliği görevinden ayrıldı. Olayın üzerinden 4 gün geçti İYİ Parti üyeliği, İYİ Parti Milletvekilliği devam etmekte. Grup Başkanvekilliğinden çekerek göz boyadılar. Bu asla kabul edilemez çirkinliğin yaptırımı bu olamaz. Yalnızca Grup Başkanvekilliği görevinden çekerek işi ört bas edemezler. Bunu kamuoyunun dikkatinden kaçıramazlar. O an için Lütfü Türkkan’ın terbiyesizliğiydi. Ama İYİ Parti kurumsal olarak ne disipline sevk etti, ne üyeliğine son verdi, ne ihraç etti. Artık bundan sonra bu terbiyesizlik İYİ Parti’nin kurumsal olarak üstlenmiş olduğu bir terbiyesizliktir. Bunu asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimizin yakınlarına hakaret eden, küfür eden bu zihniyet bu topraklarda yeri olmadığını ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

İktidara geldiği günden beri AK Parti’nin duramadan çalıştığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Biz canla başla durmadan çalışırken karşımızda hiçbir iş yapmadan projelerimize çökmek isteyen var. Onlara müsaade etmeyeceğiz. Bu projeleri bizim yaptığımızı anlatacağız. Biz Ankara’yı, İstanbul’u İzmir’i birilerinin keyfine terk edemeyiz. Çünkü oradaki vatandaşlarımızın da hükümetleri var, Cumhurbaşkanları var. Vatandaşın derdi bizim derdimiz. Bıkmadan, usanmadan ülkemizin dört bir tarafında doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi fark etmiyor. Bunları arttırarak devam edeceğiz” dedi.

AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından esnafı ziyaret eden Karaismailoğlu ve Şahin, Sincan Belediye binasında ağırlandı.