Bakan Karaismailoğlu: “Antalya Havalimanı’nda bin 34 uçak trafiği ile rekor tazelendi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, turizm bölgesinde yer alan Antalya Havalimanı’nda Kurban Bayramı’nın birinci günü 1034 uçak trafiği ile rekorun tazelendiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte havalimanlarında da hareketliliğin arttığını belirtti. Turizm merkezinde yer alan Antalya Havalimanı’nda da turist yoğunluğunun yaşandığına işaret eden Karaismailoğlu, “Antalya Havalimanı’nda 2 Temmuz’da 1026 uçak trafiği ile rekor kırmıştık. Kurban Bayramı’nın birinci gününde bu rekoru tazeledik. 9 Temmuz’da iç hatta 121, dış hatta 913 olmak üzere toplamda 1034 uçak trafiğine hizmet verildi. Böylece, pandemi sonrasının en yüksek rakama ulaşılarak rekor kırıldı. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 19 bin 66, dış hatta 163 bin 84 olmak üzere toplam 182 bin 150 oldu” dedi.

Antalya Havalimanı’nın kapasitesini doldurduğunu, artan yolcu talebini karşılamak için 2021 yılında kapasite artırma ihalesini yaptıklarını anımsatan Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Rekorlar, kapasite artırımının ne kadar doğru bir karar olduğunun göstergesi. Turizm merkezine ilk adım atılan yerlerin başında gelen Antalya Havalimanı’nda daha iyi hizmet verebilmek ve olumlu bir ilk izlenim oluşturmak çok önemli. Ayrıca, bu ihale ekonomiye olan güveni de gösterdi. Proje, iç hatlar ve 2. dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, 3. dış hatlar terminali ve genel havacılık terminali, VIP terminali ve Devlet Konukevi yapımı, apron kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar, yeni teknik blok, kule ve verici istasyonu yapımı, akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi yapımı gibi yatırımları içeriyor. Tesislerin yapım süresi 36 ay, işletme süresi de 25 yıl olacak."

Yenilenmeye yönelik projeler hayati önem taşıyor

İhale sonucunda işi alan yüklenicinin 8 milyar 55 milyon avroluk kira ödemesini garanti ettiğini anımsatan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, firmanın 765 milyon avroluk yatırıma başladığını ve yatırımın 2025 yılına kadar bitireceğini aktardı. Karaismailoğlu, 2 milyar 138 milyon avroluk kira peşinatının da ödendiğine dikkati çekerek, “Geleceğin Türkiye’sinde, turizm merkezlerinde bulunan havalimanlarının altyapısını yenilemeye yönelik projeler geliştirmek hayati önem taşıyor. Ülkemizin turizmde küresel bir marka olmasında büyük bir payı bulunan Antalya’nın, bu iddiasını sürdürmesi de turizm odaklı kalkınma yaklaşımını esas alan projelere yönelmesi ile mümkün” ifadelerini kullandı.