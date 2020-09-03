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Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu Ana Kumanda Merkezi’ni inceledi

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU, “(ANKARA-NİĞDE OTOYOLU) BU YOL SAYESİNDE BÖLGEDEKİ, ÜLKEMİZDEKİ İSTİHDAM, TİCARET, EKONOMİ DAHA DA CANLANACAK” DEDİ.

Politika 03.09.2020, 14:41
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Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu Ana Kumanda Merkezi’ni inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı gerçekleştirilecek Türkiye’nin en akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolu ile zamandan ve yakıttan yıllık 1.6 milyar liralık tasarruf sağlanacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek Türkiye’nin en akıllı yolu olma özelliğine sahip Ankara-Niğde Otoyolu Ana Kontrol Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Burada Ankara-Niğde Otoyol Trafik ve Yol Güvenliği Müdürü Mustafa Akbaş’tan bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, çalışanlara başarılar diledi. Daha sonra açılışın yapılacağı Haymana Gişeleri’ne geçen Bakan Karaismailoğlu, incelemeleri sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yarının Türkiye karayolu tarihi için çok önemli günlerden biri olacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Otoyol ağının önemli bir aksı olan Edirne’den Şanlıurfa’ya uzanan bin 300 kilometrelik otoyol kesiminin eksik kalan 330 kilometresini yarın tamamlıyoruz. Ankara- Niğde Otoyolu, 275 kilometrelik ana gövdesi ve bağlantı yollarıyla birlikte 330 kilometrelik bir yoldan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Yarın açılışını yapacakları kısmın birinci ve üçüncü kesim olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Birinci kesim 119 kilometre, ikinci kesimde 59 kilometre olacak. İnşallah ikinci kesimi de hizmete almak için 29 Ekim tarihini planlıyoruz. Ankara - Niğde Otoyolu ülkemizdeki en önemli yatırımlardan bir tanesi, bu yolu planlanan tarihten 1 yıl önce bitiriyoruz. Bu yolu 1 yıl önce vatandaşlarımızın hizmetine alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hem zamandan hem de yakıttan yıllık 1.6 milyar liralık tasarruf sağlayacak”

Otoyolun bitimiyle birlikte zamandan 1.52 saat kazanım sağlanacağını bildiren Bakan Karaismailoğlu, “Bu bize ne getiriyor; hem zamandan hem de yakıttan yıllık 1.6 milyar liralık tasarruf sağlayacak. Bununla birlikte egzoz emisyonda da önemli bir azalım sağlanacak. Çevreye duyarlı, vatandaşımızın konforunu artıran çok önemli bir proje” dedi.

“Bu yol sayesinde bölgedeki, ülkemizdeki istihdam, ticaret, ekonomi daha da canlanacak”

Projenin en önemli özelliklerinden bir tanesinin akıllı ulaşım sistemlerinin bütün detaylarıyla düşünülmüş bir proje olması olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Yol boyunca bütün fiber optik ağlardan trafik sensörlerine, olay algılama sensörlerinden meteorolojik sensörlere kadar bütün detaylar düşünülmüş. İnşallah vatandaşımıza, milletimize çok önemli görev üstlenecek bu yol sayesinde bölgedeki, ülkemizdeki istihdam, ticaret, ekonomi daha da canlanacak. Bunların arttığını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yap-işlet-devret modeliyle yapılmış bir proje, ülkemizin her noktasındaki büyük projeleri bir bir hizmete geçiriyoruz. Yarın da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde burayı açıp vatandaşın hizmetine sunacağız.”

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