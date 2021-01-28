Bakan Karaismailoğlu: “Afganistan ile mevcut iş birliğimizi geliştireceğiz”

Türkiye ile Afganistan arasında ulaştırma alanlarında Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin iş birliği mutabakat zaptı imzalandı. Bakan Karaismailoğlu, “Afganistan’ın refahı ve kalkınması yolunda atılacak önemli adımları birlikte atmaya kararlıyız. Bu durumu destekleyecek yeni projelerle mevcut iş birliğimizi daha da geliştirebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında düzenlenen imza töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, dün ilk toplantısı gerçekleştirilen Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) vesilesiyle iki ülkenin teknik heyetlerinin dostluğa yakışır şekilde çok verimli görüşmeler yaptığını, Türkiye’de karayolu taşımacılığı sistemiyle ilgili bilgilerin paylaşıldığını dile getirdi.

“Afganistan’ın refahı ve kalkınması yolunda atılacak önemli adımları birlikte atmaya kararlıyız”

Afganistan tarafından gelecek talepler doğrultusunda her alanda bilgi ve tecrübe paylaşımına ve teknik işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten Karaismailoğlu, “Afganistan’ın refahı ve kalkınması yolunda atılacak önemli adımları birlikte atmaya kararlıyız. Bu durumu destekleyecek yeni projelerle mevcut işbirliğimizi daha da geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bugün imzalayacağımız Ar-Ge alanında işbirliği Mutabakat Zaptı ile de bu noktada önemli bir adım atmış olacağız" diye konuştu.

“Türkiye her zaman Afgan halkının yanında”

Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ise Türkiye ve Afganistan’ın ekonomik her alanda birbirlerine bağlı iki ülke tek millet olduklarını belirterek, Türkiye’nin ve Türk milletinin her zaman Afgan halkının yanında olduğunu ve yardımını esirgemediğini, bunun için bütün milletvekilleriyle bugün burada olduklarını dile getirdi. Zeki, “İkili yardımlar ve işbirliğinin devam etmesini istiyoruz” dedi.

Toplantı marjında ayrıca, Kara Ulaştırması Karma Komisyonu 1. Toplantısı Tutanağı da teknik heyet başkanlarınca bakanların himayesinde imzalandı.