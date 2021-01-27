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Bakan Karaismailoğlu: “Afganistan ile demiryolu taşımacılığı imkanlarının artırılması ve yeni işbirliği imkanlarının oluşturulması konusunda her türlü çalışmaya katılmaya istekliyiz“

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afganistan ile taşımacılık konusunda, “Ülkelerimiz arasında demiryolu taşımacılığı imkanlarının artırılması ve yeni işbirliği imkanlarının oluşturulması konusunda gerekli olan her türlü çalışmaya katılmaya istekliyiz“ dedi.

Politika 27.01.2021, 10:13
Bakan Karaismailoğlu: “Afganistan ile demiryolu taşımacılığı imkanlarının artırılması ve yeni işbirliği imkanlarının oluşturulması konusunda her türlü çalışmaya katılmaya istekliyiz“

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afganistan ile taşımacılık konusunda, “Ülkelerimiz arasında demiryolu taşımacılığı imkanlarının artırılması ve yeni işbirliği imkanlarının oluşturulması konusunda gerekli olan her türlü çalışmaya katılmaya istekliyiz“ dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ve beraberindeki heyet ile makamında görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilere değinilirken, karayolu taşımacılığı ele alındı. Her iki bakan tarafından iki ülkenin de her alandaki örnek dostluğunun göstergesi olarak hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlarda yakın iş birliğinin devam ettirilmesi yönündeki irade teyit edildi. Bakanlar, transit taşımacılığın çağın gerekliliğinden biri olduğunun önemine değindi.

Köklü tarihi ve siyasi bağları olan Afganistan’ın kendileri için her zaman değerinin ve yerinin farklı olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, yapılacak görüşmelerin yakın işbirliğini geliştireceğine, ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkı sunacağına inandığını vurgulayarak, bu kapsamda Afganistan’a önemli ulaştırma ve altyapı projelerinde gerekli desteği sağlayacaklarını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, “Düzenleyeceğimiz Kara Ulaştırması Karma Komisyonu 1. Toplantısı vesilesiyle karayolu taşımacılığı alanındaki ilişkilerimizi teknik heyetlerimiz etraflıca ele alacaklar” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında perşembe günü "Ulaştırma Alanlarında Ar-Ge Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalanmasının planlandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "İmzalanacak zapt ile hem kamu birimlerimizin hem de özel sektör paydaşlarımızın Ar-Ge faaliyetlerinde ortak çalışmalar gerçekleştirebilmeleri yönündeki desteğimizi ortaya koymuş oluyoruz” dedi.

Uluslararası platformlarda karayolu ve demiryolu taşımacılığının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğüne işaret eden Bakan Karaismailoğlu, koridorlar üzerinde kesintisiz ve düzenli taşımacılığın sağlanabilmesi için Afganistan ile yakın işbirliğine her zaman hazır olduklarının altını çizdi. Son yıllarda kendilerinin de demiryolu alanında çok önemli projeleri gerçekleştirdiklerinden bahseden Bakan Karaismailoğlu, "Sizlerle bu konuda işbirliğimizi geliştirmeye, tecrübe ve bilgi birikimimizi paylaşmaya her zaman hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan Ulaştırma Bakanlığı’nın idari personel kapasitesinin artırılması konusunda Afganistan ile yakın çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, salgın dolayısıyla şimdilik çevrimiçi, pandemi sonrasında ise yüz yüze ve alan ziyaretleriyle görüşmeler gerçekleştirebileceklerini kaydetti. Afganistan ile Lapis Lazuli Anlaşması ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) kapsamında yakın ilişkiler içerisinde bulunduklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, kara ve demiryolu taşımacılığını içeren çok modlu bir ulaşım koridorunu desteklediklerini bildirdi. Lapis Lazuli koridoruna da büyük katkı sağlayacak demiryolu taşımacılığı hususunda gerekli toplantıların hızla gerçekleştirilmesi konusunda desteğe hazır olduklarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkelerimiz arasında demiryolu taşımacılığı imkanlarının artırılması ve yeni işbirliği imkanlarının oluşturulması konusunda gerekli olan her türlü çalışmaya katılmaya istekliyiz. Afganistan’ın Lapis Lazuli güzergahını kullanarak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Avrupa ile bağlantısını sağlama konusunda kararlıyız. Afganistan’ın istikrarı ve kalkınması konusunda ulaştırma alanında yapılabilecek her türlü projeye teknik düzeyde desteğe hazırız” diye konuştu.

Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 19 yıllık sürede yapılan ulaştırma ve altyapı yatırımlarından bahsederek, "Türkiye ile ulaştırma alanında iki kardeş gibi yola devam etmeyi arzuluyoruz. Türkiye’nin ulaştırma ve altyapı alandaki tecrübelerinden yararlanmak üzere buraya geldik" dedi.

Konuşmalar sonrasında her iki bakan da günün anısına birbirlerine hediye takdim etti. Konuk Bakan Zeki, Türkiye ziyareti çerçevesinde ulaştırma alanında Ankara Lojistik Üssü ve TÜVTÜRK’e saha ziyaretinde bulunacak. Ayrıca Zeki, Belediyeler Birliği yetkilileriyle de görüşecek.
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