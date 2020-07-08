Bakan Karaismailoğlu AB Delegasyon Başkanı Berger ile görüştü
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ CHRİSTİAN BERGER İLE GÖRÜŞTÜ. TOPLANTIDA AB-TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER MASAYA YATIRILDI.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüştü. Toplantıda AB-Türkiye arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı.
Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği sınırlarında malların karşılıklı gidiş gelişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından etkilenmemesi üzerine gerekli adımların atılması konusu gündeme gelirken, kısıtlayıcı önlemlerin Türkiye ve AB arasındaki uzun vadeli etkilerinin çok büyük olmamasının sağlanması gerektiğine işaret edildi. Görüşmede, AB’nin üçüncü ülkelere yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırma noktasında da ve Türkiye’ye yönelik kısıtlamanın da kaldırılması hususunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin salgın dönemini çok başarılı bir şekilde yönettiğine işaret ederek, gerek salgının başlangıç zamanında, gerekse normalleşme döneminde alınan önlemler ile sürecin üstesinden başarıyla gelmeye çalıştıklarını anlattı.
Büyükelçi Berger de, ulaştırma alanında Avrupa Birliği ile örnek bir işbirliği gerçekleştirildiğini ve projelerin artarak devam edileceği mesajını verdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|30
|63
|2. Trabzonspor
|30
|61
|3. Sivasspor
|30
|54
|4. Galatasaray
|30
|52
|5. Beşiktaş
|30
|50
|6. Fenerbahçe
|30
|49
|7. Alanyaspor
|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|30
|37
|11. Kasımpaşa
|30
|36
|12. Gençlerbirliği
|30
|32
|13. Denizlispor
|30
|32
|14. Kayserispor
|30
|31
|15. Konyaspor
|30
|30
|16. Malatyaspor
|30
|29
|17. Çaykur Rizespor
|30
|29
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Leicester City
|33
|58
|4. Chelsea
|33
|57
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|33
|49
|8. Sheffield United
|33
|48
|9. Burnley
|33
|46
|10. Tottenham
|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|33
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|33
|28
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Athletic Bilbao
|34
|48
|9. Valencia
|34
|47
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|34
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Deportivo Alaves
|34
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
|20. Espanyol
|34
|24
|İmsak
|03:36
|Güneş
|05:33
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:46
|Yatsı
|22:34