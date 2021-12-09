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Bakan Karaismailoğlu: "2003 sonrasında demir yolu seferberliği başlatıldı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003 sonrasında başlatılan demiryolu seferberliği ile bin 213 kilometresi Yüksek Hızlı Tren olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometrelik yeni hat yapıldığını söyleyerek, "2003 sonrasında demir yolu seferberliği başlatıldı” dedi.

Politika 09.12.2021, 12:59
Bakan Karaismailoğlu: "2003 sonrasında demir yolu seferberliği başlatıldı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003 sonrasında başlatılan demiryolu seferberliği ile bin 213 kilometresi Yüksek Hızlı Tren olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometrelik yeni hat yapıldığını söyleyerek, "2003 sonrasında demir yolu seferberliği başlatıldı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Kayseri konvansiyonel demir yolunun elektrikli işletmeye açılış töreninde yaptığı açıklamada, demiryollarında başlatılan reform süreci, güçlü ve büyük Türkiye’nin en önemli hamlesi olduğunu söyledi. Demiryolu Reformu’nun katkılarıyla, raylı sistemlerimizin gelişimine hız katacak mill, projeler ile çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Çünkü biliyoruz ki planladığımız ve hayata geçirdiğimiz tüm projeler, gençlerimiz için yeni iş imkânları, bölge ve ülkemiz için yeni aş fırsatları oluyor” dedi.

"Elektrikli hatlarımızı ise yüzde 180 artırdık"

Milletin yarım asırlık hayali, yüksek hızlı tren hatlarını bir bir inşa ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, 2003 sonrasında başlatılan demiryolu seferberliği ile bin 213 kilometresi Yüksek Hızlı Tren olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometrelik yeni hat yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“2003 yılına dek el değmeyen demir yollarının tamamını 19 yılda yeniledik. Bugün 12 bin 803 kilometrelik demiryolu ağında işletmecilik yapıyoruz. 50 yıldır el değmeyen demiryollarının tamamını elden geçirdik ve yeniledik. Demiryolunda verimliliği ve güvenliği artırmak üzere sinyalli hatlarımızı yüzde 172, elektrikli hatlarımızı ise yüzde 180 artırdık. Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan YHT işletmeciliği ile tanıştırdık. 2009 yılında hizmete başlayan Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattının sonrasında Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hatları takip etti. YHT ulaşımını ‘4 destinasyonda 13 il’ ile ülke nüfusunun yüzde 44’üne ulaştırdık. Bugüne kadar yaklaşık 69 milyon yolcu YHT ile seyahat etti. Hızlı Tren çalışmalarımızı burada bırakmadık. Yurdumuzun dört yanında çok önemli güzergâhlarda yaklaşık 4 bin kilometrelik hatta çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

"Kayserili vatandaşımızı da Hızlı Tren hattına dâhil ediyoruz"

Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, “Balışeyh-Yerköy-Sivas kesiminde yükleme testlerine başladık. Ankara Balışeyh arasında çalışmalarımız devam ediyor. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki demiryolu seyahat süresi, 12 saatten 2 saate düşecek. Ayrıca Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı’mızla 1,5 milyon Kayserili vatandaşımızı da Hızlı Tren hattına dâhil ediyoruz. Yük ve yolcu taşımacılığının yapılacağı 200 km/saat hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattının planlamasını tamamladık” diye konuştu.

"Ankara-İzmir arasında demiryolu seyahat süresini 3,5 saate düşüreceğiz"

16 Aralık perşembe günü Kayseri’de olacağını duyuran Karaismailoğlu, “Altını çizmekte yarar görüyorum kardeşlerim. Bu bir seferberliktir. Kalkınma için, refah için, dünyanın lider ekonomileri arasında hak ettiğimiz yeri almak için milletimize, çocuklarımıza pırı pırıl bir gelecek bırakmak için dökülen alın teridir. Bir başka önemli projemiz de Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı. Altyapı çalışmalarında yüzde 47 fiziksel ilerleme sağladık. Bu proje ile Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demiryolu seyahat süresini 3,5 saate düşüreceğiz. Bittiğinde 525 kilometrelik mesafede yılda yaklaşık 13,5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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