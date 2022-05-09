banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Dolar 15 TL'yi geçti!
Dolar 15 TL'yi geçti!
MÜSİAD’dan 25 milyar yatırım, 25 bin kişiye iş müjdesi!
MÜSİAD’dan 25 milyar yatırım, 25 bin kişiye iş müjdesi!
Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşın yüzünü güldürdü!
Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşın yüzünü güldürdü!
Dolar 15 TL'ye dayandı!
Dolar 15 TL'ye dayandı!

Bakan Karaismailoğlu: “1 haftada 290 bin araç, Osmangazi Köprüsü’nü kullandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yap-İşlet-Devret projelerinin uzun vadeli planlar olduğunu söyleyerek “İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nden 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç geçti. Yani, garanti karşılama oranı yüzde 120’nin üzerine çıktı” dedi.

Politika 09.05.2022, 12:58
Bakan Karaismailoğlu: “1 haftada 290 bin araç, Osmangazi Köprüsü’nü kullandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yap-İşlet-Devret projelerinin uzun vadeli planlar olduğunu söyleyerek “İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nden 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç geçti. Yani, garanti karşılama oranı yüzde 120’nin üzerine çıktı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Lise Başkanları Kampı Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 için emsalsiz hedefler koyduklarını hatırlatarak, bunları gerçekleştirmekle yetinmeyip, 2035 ve 2053’e kadar büyük planlamalar yaptıklarını belirtti.

Türkiye’nin eskisinden daha güçlü olması için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Karaismailoğlu, Türkiye’nin geleceği için dev projeler ürettiklerini, gayelerinin ülkenin istiklal ve istikbali, milletin refahı, bölgenin huzur ve istikrarı olduğunu kaydetti.

“Küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olacağız”

Son 20 yılda Türkiye’de devrim gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Bugün Türkiye, yerli gözlem uydularını üretiyor, yerli haberleşme uydularını yapıyor. Yerli demir yolu endüstrisini büyütüyor, kendi elektrikli trenini, motorlarını üretiyor. Kendi 4,5G baz istasyonlarını kuruyor. 5G altyapısını oluşturuyor. Kendi tersanelerinde ürettiği savaş gemilerini denize indiriyor. Elbette bu başarıları burada bırakmayacağız. Yerli sanayimizi geliştirerek ithal ettiğimiz sanayi ürünlerinin miktarını düşürürken, ürettiğimiz milli ürünlerle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Hedeflere ulaşmada ulaşım ve iletişim yatırımları kilit rol oynuyor"

Hedeflere ulaşmada ulaşım ve iletişim yatırımlarının kilit rol oynadığına işaret eden Karaismailoğlu, ulaşım, lojistik ve iletişim sektörünün, günümüzde gittikçe daha küresel hale gelen ve birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel yapı taşlarından olduğunu bildirdi.

Bakanlık olarak 2003’ten bu yana uluslararası ulaşım koridorlarını sürekli geliştiren ulaşım politikası izlediklerini ve yatırımları bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ulaştırma ve haberleşme projeleriyle sadece bölgenin değil, dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi ülke haline geldiklerinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu: “Lojistik süper güce dönüşmek üzere yaptığımız dev ölçekli yatırımlarımız, ekonomimize, ihracatımıza, turizmimize de omuz vererek, ülkemizin ali menfaatlerine en iyi şekilde katkı veriyor. Diğer yandan yaptığımız her yol, her köprü, her tünel, her havalimanı, her liman inşa edildikleri noktada halkımıza iş oluyor, aş oluyor, bereket getiriyor" diye konuştu.

“Zaman, akaryakıt, bakım ve çevre tasarruflarından yıllık toplam 85 milyar lira tasarruf sağlıyoruz”

Ulaştırma projelerinin bölgesel kalkınmada önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bir yere ne kadar hızlı, ne kadar güvenli ulaşabilirseniz, o bölgenin kalkınmasına da fazlasıyla etki ediyorsunuz. Onun için biz projeleri bitirdikten sonra etki durumlarını izliyoruz. Yapılan yatırımların milli gelire katkıları 10 kat daha fazla. Tabii bir de sağladıkları tasarruflar var. Sadece yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, seyahat süresinde yıllık 7,3 milyar saat tasarruf elde ediyoruz. Seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde zaman, akaryakıt, bakım ve çevre tasarruflarından yıllık toplam 85 milyar lira tasarruf sağlıyoruz. Yine yatırımlar sayesinde egzoz emisyon salınımını da 5 milyon ton azalttık. Ancak en önemlisi yatırımlarımız sayesinde yol güvenliği arttı, ölümlü trafik kazaları yüzde 80 azaldı buna bağlı olarak da yılda 11 bin kişi hayatta kaldı. Canın bir bedeli olmaz elbette ama yaklaşık 11 bin kişinin canını kurtarmak dahi bu projelerin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere gösteriyor" ifadelerini kullandı.

“Türkiye, 100 yılda kat edeceği mesafeye 20 yılda erişebiliyor, dünyayı yakalıyor”

YİD projelerinin faydasız ve hata olduğu iddialarına değinen Karaismailoğlu, "Onlar varsın yalan ve iftira dolu siyasetlerine devam etsinler. Bizler hizmet, eser üretmeye devam edeceğiz. Az önce saydığım ekonomik faydaların hepsi, KÖİ ve YİD modelleri sayesinde ülkemizde kalıyor, vatandaşımızın cebinde kalıyor. Bu sayede Türkiye, 100 yılda kat edeceği mesafeye 20 yılda erişebiliyor, dünyayı yakalıyor. Ancak aldıkları pozisyonun bile hakkını veremeyenlerin alıştığı, görmek istediği Türkiye, çöp, çukur ve çamura boğulan, dış politikasında batının emrine amade olan bir Türkiye’ydi. Bugün yerli ve milli üretim gücüyle, ekonomik bağımsızlığını kazanan Yeni Türkiye’nin geleceği, siz gençlerimiz sayesinde çok daha parlak, önümüz aydınlıktır" ifadelerine yer verdi.

"1 haftada 290 bin araç, Osmangazi Köprüsü’nü kullandı"

Karaismailoğlu, her yatırıma itiraz eden zihniyetin, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’ne de itiraz ettiğini belirterek, "İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nden 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç geçti. Yani, garanti karşılama oranı yüzde 120’nin üzerine çıktı. Otoyolun kalanı içinde yine araç garantilerinin en az yüzde 100’ü karşılandı. Proje açıldığı ilk yıl garanti karşılama oranı yüzde 20 idi. Bugün yüzde 80’lere yaklaştı" değerlendirmesinde bulundu.

“Memlekete çivi çakmayan, çivi çakılmasını da engellemek için çırpınan birileri gibi boş laflarla yürümüyoruz”

Salgın olmasaydı daha geçen yıldan garanti karşılama oranını sağlayacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Bakın arkadaşlar bu fizibiliteleri biz, 3-5 yıllık yapmıyoruz. Yıllara göre nasıl artacağını ne zaman başa baş noktaya geleceğini, sonrasında ne zaman devletin kasasına ilave gelir getireceğini hepsini hesaplıyor, biliyor ve adımlarımızı atıyoruz. Aynı planlamanın Çanakkale Köprüsü’nde de gerçekleşeceğine hep birlikte şahit olacağız. Memlekete çivi çakmayan, çivi çakılmasını da engellemek için çırpınan birileri gibi boş laflarla yürümüyoruz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 09 Mayıs 2022
İmsak 04:03
Güneş 05:46
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:15
Yatsı 21:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Adana Demirspor 36 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
18°
açık