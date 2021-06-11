Bakan Gül’den Sinop’a üç yeni adliye müjdesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Adliyemizi de genişletiyoruz. Yeni bir yerin tahsisini yaptık. Bakanlık olarak şu anda mevcut adliyenin 15 katı büyüklüğünde Sinop’umuza projesini yapmaya başladık bakanlık olarak. Yine adliye ihtiyacı olan Gerze ve Durağan’ın da projelerini yaptık, takip ediyoruz” dedi.

Boyabat ziyareti sonrası Sinop’a geçen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Alaaddin Camii’nde cuma namazı kıldı. Ardından yürüyerek Sinop Valiliği’ne geçen ve Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Gül açıklamalarda bulundu. Sinop’a müjdeler veren Bakan Gül, “Sinop geliştikçe adliye anlamında da hizmetlerimiz yetersiz oluyor. Adliyemizi de genişletiyoruz. Yeni bir yerin tahsisini yaptık. Şu anda mevcut adliyenin 15 katı büyüklüğünde Sinop’umuza projesini yapmaya başladık bakanlık olarak. Valimiz, başsavcımız, milletvekilimize kadar takip ediyoruz. Güzel bir projeyle Sinop’umuzun bütün ihtiyacını karşılayacak ve onlarca yıl öteye de taşıyacak güzel bir adliyemizi inşallah kavuşturacağız. Tabii Sinop’umuz için de hayırlı olsun. Şu anda mevcutta çok tarihi bir binamız var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de hatıralarının olduğu bu binamızı da maneviyatını, emanetini, tarihi siluetini koruyarak Sinop’umuza bir adliye kazandıracağız. Yine adliye ihtiyacı olan Gerze ve Durağan için de projelerini yaptık. O konuda da yatırım aşaması için Cumhurbaşkanlığı birimlerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Onu da yakında takip ediyoruz” diye konuştu.

Açıklamalar sonrası Bakan Gül, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nu ziyaret etti.