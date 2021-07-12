Bakan Gül’den İzmir Valiliği ve AK Parti İzmir ziyareti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir Valiliği ve AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bir dizi program için bu sabah saatlerinde İzmir’e geldi. Bakan Abdülhamit Gül, ilk olarak Uzlaştırma Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı ve Uzlaştırma Ödül Töreni programına katıldı. Bakan Gül, buradaki programının ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti. Gül, daha sonra ise İzmir Adliyesi’ne ziyarette bulunurken, geçtiğimiz ay haciz mahalline giden ve işletme sahibi tarafından darp edilen Avukat Ege Ogeday Burduroğlu ile icra memuru Hatice Çakaloğlu ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Gül ayrıca, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur’u da ziyaret etti.

Bakan Gül’ün İzmir’deki son durağı ise AK Parti İzmir İl Başkanlığı oldu. Bakan Gül, burada AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi makamında ziyaret etti. Gül’e ziyaretinde AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız, AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, çok sayıda avukat ve partili de eşlik etti. Daha sonra Bakan Gül, Bakanlar Kurulu Toplantısına katılmak üzere İzmir’den ayrıldı.